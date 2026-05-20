El Poder Judicial garantiza continuidad de servicios este jueves pese a paro convocado

El Poder Judicial informó que las labores en tribunales y oficinas administrativas se desarrollarán con normalidad este jueves 21. ( DIARIO LIBRE ARCHIVOS )

El Poder Judicial informó este miércoles que las labores en tribunales y oficinas administrativas se desarrollarán con normalidad este jueves 21 de mayo en todo el territorio nacional, como parte de las disposiciones adoptadas para garantizar la atención a la ciudadanía, a propósito de la convocatoria a paro que hicieron los jueces.

La institución explicó que las diligencias presenciales seguirán conforme al calendario habitual de cada dependencia. De igual manera, la plataforma digital de justicia permanecerá habilitada durante las 24 horas para facilitar consultas, solicitudes y gestiones en línea.

Acciones de fortalecimiento

Mediante un comunicado, el Consejo del Poder Judicial indicó que junto a las áreas administrativas ejecutó acciones dirigidas a mantener la operatividad de las distintas jurisdicciones y asegurar la respuesta institucional ante las necesidades de los usuarios.

El organismo también reafirmó que las manifestaciones pacíficas forman parte de los derechos ciudadanos y destacó el diálogo como herramienta esencial para el fortalecimiento democrático.

Asimismo, recordó que diariamente miles de personas recurren a los tribunales en busca de soluciones a conflictos legales, por lo que garantizar el acceso oportuno constituye una prioridad permanente.

El Consejo señaló que recientemente puso en marcha iniciativas orientadas al desarrollo del capital humano y a la adecuación de instalaciones en distintas sedes judiciales.

Entre las medidas mencionó ajustes salariales, mejoras en áreas de trabajo, avances en la carrera judicial y mayor rapidez en los procesos de suplencias y vacantes.

Según explicó la entidad, estas disposiciones cuentan con el respaldo del Ministerio de Hacienda y Economía y forman parte del Plan Justicia del Futuro 2034, estrategia enfocada en impulsar transformaciones sostenibles dentro del sistema.

El Poder Judicial reiteró su compromiso con la modernización institucional y la mejora continua de la administración de justicia en República Dominicana.