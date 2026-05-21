El Colegio de Abogados respalda paro de jueces y propone comisión para enfrentar crisis judicial

El presidente del CARD, Trajano Potentini, durante una manifestación de ese gremio en apoyo a los jueces que paralizaron este jueves sus labores. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio de Abogados de la República Dominicana, encabezado por su presidente, Trajano Potentini, se manifestó frente a la Suprema Corte de Justicia en apoyo al paro que iniciaron los jueces y casi 2 mil servidores judiciales dominicanos, en reclamo de una justicia digna, independiente, eficiente y respetuosa de los derechos de quienes sostienen el funcionamiento del sistema judicial.

Durante la manifestación, el CARD expresó su solidaridad con los magistrados y servidores judiciales y demás actores del sistema que han levantado su voz ante las dificultades institucionales, laborales y estructurales que afectan al Poder Judicial dominicano.

Potentini sostuvo que la crisis actual no puede ser ignorada ni minimizada, ya que impacta directamente el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en los tribunales.

Propone comisión para solucionar crisis

El CARD propuso una comisión judicial para la solución de la crisis que afecta al Poder Judicial, integrada por los miembros del Consejo de ese organismo, un representante de cada una de las asociaciones de jueces, dos de los jueces independientes que firmaron la convocatoria a paro y también por los servidores judiciales.

En una comunicación de prensa planteó que dicha comisión debe tener como objetivo abrir un espacio legítimo, plural y representativo para escuchar los reclamos, canalizar soluciones concretas y construir una salida institucional que devuelva estabilidad al Poder Judicial.

Dejar fuera a Henry Molina

La entidad gremial consideró que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, debe quedar excluido de la conducción del proceso de solución, al entender que ya cumplió su período constitucional y debe concentrarse en preparar su salida ordenada de la dirección de esa institución.

De igual forma, el presidente del Colegio de Abogados aprovechó la protesta para solicitar al presidente de la República, Luis Abinader, que convoque con carácter prioritario al Consejo Nacional de la Magistratura, a los fines de evaluar y renovar la Suprema Corte de Justicia mediante el nombramiento de nuevos magistrados.

"El país necesita una Suprema Corte renovada, fortalecida y legitimada. La justicia dominicana no puede seguir atrapada en una crisis de dirección, de confianza y de representación. Convocar al Consejo Nacional de la Magistratura es una necesidad institucional urgente", manifestó Potentini.