Durante el paro algunos jueces subieron a los tribunales solo a reprogramar las audiencias

Pocos usuarios de los servicios judiciales acudieron este jueves al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, durante el paro de los jueces. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Algunos jueces que tenían fijadas audiencias para este jueves 21 de mayo, día del paro por 24 hora, subieron a su tribunal y reprogramaron las vistas en coordinación con las partes de los procesos penales.

Entre esos magistrados que se vieron conversando con las partes de los casos que estaban fijados para hoy, estuvo la jueza Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.

También reprogramó la jueza Patricia Padilla, de Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que entre los expediente que tenía que conocer estaba el robo de pertrechos y municiones de la Policía.

Otros tribunales tenían las puertas cerradas con el aviso de que el cierre se debía al paro.

El abogado Adolfo Serrano, quien estaba convocado para este jueves, dijo que tal vez algunas partes opten por solicitar nuevas fechas porque las que la jueza Luz Almonte fijó no les convengan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-120734-pm-2-fc745133.jpeg El abogado Adolfo Serrano consideró justas las demandas de los jueces y otros servidores judiciales. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-120735-pm-1-d9d7b048.jpeg El licenciado Juan Alfredo Feliz Rincón dijo que, aunque "la mayoría de los servicios están suspendidos", pudo resolver una diligencia particular un secretaría de un tribunal. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Serrano consideró justa las demandas de los miembros de la judicatura.

En tanto que el licenciado Juan Alfredo Feliz Rincón, entrevistado a las 11:00 de la mañana, dijo que pasó por secretaría de un tribunal del Distrito Nacional y lo atendieron "bien" en una diligencia que tenía que hacer, aunque "la mayoría de los servicios están suspendidos".

Con menos expedientes, pero se conocieron

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el que debe conocer las solicitudes de coerción a los detenidos en las últimas 48 horas, fue el único tribunal que se mantuvo abierto, a fin de garantizar el cumplimiento de ese plazo constitucional para la presentación de los arrestados ante un juez.

En el día de hoy, en el Distrito Nacional sólo tenía 8 casos en el rol, muy por debajo de los que conoce diariamente, entre 18 y 21 expedientes.

Por los pocos expedientes, ya antes de las 11:00 de la mañana ya se habían conocidos todos por la jueza Fátima Veloz.

No les quedó otra opción que paralizar

Los jueces y servidores judiciales aseguraron que se vieron obligados a realizar el paro de este jueves en todo el país luego de un largo camino de solicitudes a las altas instancias que incluyó acciones en los tribunales y que de respuesta recibieron "el silencio, la indiferencia, el irrespeto" y hasta el "desprecio".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/jueces01-279d6cdc.jpg Los jueces del Distrito Nacional durante su manifiesto en la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/santiago-01-1006aa99.jpg Los jueces de Santiago de los Caballeros. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/jueces-del-distrito-judicial-de-villa-altragracia-01-60bbf504.jpg Los jueces del departamento judicial de Villa Altagracia (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Ese agotamiento que, dijeron, enfrentan por "años" los trabajadores de los tribunales se produce mientras se ejecuta el presupuesto del Poder Judicial, una "institución llena de carencias", en "cuestiones superfluas y de menor relevancia como poner un arbolito (navideño) que costó 11 millones de pesos".

También se quejaron del pago en "viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad eventos e influencers", que ascienden a cientos de millones de pesos".

"Hemos tenido que llegar hasta aquí, luego de un largo camino recorrido (...) De agotar todos los medios posibles para llamar la atención de la institución sobre la crisis y el deterioro que estamos viviendo en la administración de justicia tratando por todos esos medios que escucharan nuestros gritos desesperados".

No obstante - continuaron - como respuesta obtuvimos el silencio, la indiferencia, el irrespeto y hasta en ocasiones podríamos decir que el desprecio", explicaron a los usuarios.

Asimismo, cuestionaron en su manifiesto que sus condiciones laborales "dista mucho de lo que se vive en las esferas de la dirección a lo interno del Poder Judicial (PJ)", en donde secretarios y empleados administrativos "devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o juezas y sus salarios no están sujetos ni a bonos ni a metas".