Los jueces y servidores judiciales aseguraron que no les quedó otra opción que realizar el paro de este jueves en todo el país luego de un largo camino de solicitudes a las altas instancias que incluyó acciones en los tribunales y que de respuesta recibieron "el silencio, la indiferencia, el irrespeto" y hasta el "desprecio".

En el manifiesto para explicar al país, especialmente a los usuarios del Poder Judicial, detallaron los "múltiples males, falta de personal, baja remuneración salarial" y carga de trabajo excesiva, entre la "larga lista de carencias" que deben sortear diariamente.

Sostuvieron que las situaciones que enfrentan los miembros de la judicatura y los demás empleados provocan "otras situaciones cada vez más grave", que ha obligado al abandono de los puestos de trabajo de un gran número de personal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/palacio-de-justicia-de-ciudad-nueva-003-b0d05d7b.jpg Pocas personas asistieron este jueves al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-21-at-120733-pm-fb88679a.jpeg Los tribunales avisaron a los usuarios que estaba "cancelado el rol de audiencias" (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/palacio-de-justicia-de-ciudad-nueva-02-257c4ee6.jpg (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/jueces01-6b894785.jpg Jueces del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/jueces-del-distrito-judicial-de-villa-altragracia-01-dfcbabfe.jpg Jueces de Villa Altagracia durante el manifiesto la mañana de este jueves previo a iniciar el paro de magistrados y servidores judiciales. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, al fungir como una de las voceras, la magistrada Suinda Jazmín Brito Hernández sostuvo que el personal judicial muchas veces "termina asumiendo el trabajo de dos, tres, o cuatro servidores" y de igual forma los jueces.

Excesivos gastos en "cuestiones superfluas"

Los jueces y juezas agregaron que el reclamo de mejores condiciones laborales "nace del cansancio acumulado de quienes todos los días hacen funcionar la justicia desde muy temprano hasta altas horas de la noche".

Ese agotamiento que enfrentan por "años" los trabajadores de los tribunales de primera y segunda instancia, se produce mientras se ejecuta el presupuesto del Poder Judicial, una "institución llena de carencias" en "cuestiones superfluas y de menor relevancia como poner un arbolito (navideño) que costó 11 millones de pesos".

También mencionaron el pago de "viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad eventos e influencers", que ascienden a cientos de millones de pesos".

"Hoy levantamos la voz por una justicia más humana, más eficiente y digna para todos", sostuvieron los magistrados, quienes tuvieron a su lado en algunos departamentos a servidores judiciales.

Subieron a tribunales y reprogramaron audiencias

Algunos jueces que tenían fijadas audiencias para este jueves 21 de mayo, día del paro, subieron a su tribunal y reprogramaron las vistas en coordinación con las partes de los expedientes.

Entre esos magistrados que se vieron conversando con las partes de los procesos que estaban fijados para hoy, estuvo la jueza Clara Luz Almonte de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.

También reprogramó la jueza Patricia Padilla, de Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que entre los procesos que tenía que conocer estaba el robo de pertrechos y municiones de la Policía.

Con menos expedientes, pero se conocieron

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el que debe conocer las solicitudes de coerción a los detenidos en las últimas 48 horas, fue el único tribunal que se mantuvo abierto, a fin de garantizar el cumplimiento de ese plazo constitucional para la presentación de los arrestados ante un juez.

En el día de hoy, sólo tenía 8 casos en el rol, muy por debajo de los que conoce diariamente, entre 18 y 21 expedientes en el Distrito Nacional.

Por los pocos expedientes, ya antes de las 11:00 de la mañana ya se habían conocidos todos por la jueza Fátima Veloz.