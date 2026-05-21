Jueces paralizan tribunales ante "silencio" a reclamos

Aviso colocado en la puerta de un tribunal que informa la cancelación de las audiencias debido al paro de los jueces. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Casi todos los tribunales del país estuvieron cerrados ayer para los usuarios al acogerse al paro de labores por 24 horas que convocaron 450 jueces, de un total de 737 que posee la judicatura.

Solo mantuvieron los servicios la Oficina de Atención Permanente de cada departamento judicial, la cual debe conocer las solicitudes de coerción a los detenidos para garantizar el cumplimiento del plazo constitucional de las 48 horas para la presentación de los arrestados ante un juez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/22/huelga-de-jueces-palacio-de-justicia-efe-d254ee49.jpg Pocos usuarios acudieron ayer al Palacio de Justicia del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Previo a iniciarse la paralización, a las 9:00 de la mañana, los jueces y juezas de cada jurisdicción leyeron simultáneamente un manifiesto en el que explicaron al país que sus demandas de mejores condiciones laborales "nace del cansancio acumulado" por cargas de trabajo excesivas como consecuencia de no contratarse más personal, mientras se destinan cientos de millones de pesos en "cuestiones superfluas y de menor relevancia", como en "eventos e influencers" y hasta en "un arbolito (navideño) que costó 11 millones de pesos".

Silencio e indiferencia

En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, al fungir como una de las voceras del paro, la magistrada Suinda Jazmín Brito Hernández, que dio lectura al manifiesto, aseguró que no les quedó otra opción que realizar el paro luego de un largo camino de solicitudes a las altas instancias que incluyó acciones en los tribunales y que de respuesta recibieron "el silencio, la indiferencia, el irrespeto" y hasta el "desprecio".

Detalló los "múltiples males: falta de personal, baja remuneración salarial y carga de trabajo excesiva", entre la "larga lista de carencias" que deben sortear diariamente. Sostuvo que las situaciones que enfrentan los miembros de la judicatura y los demás empleados del Poder Judicial provocan "otras situaciones cada vez más graves", como el abandono de los puestos de trabajo de un gran número de miembros del personal.

"Cuando por primera vez decide poner atención a nuestros reclamos, el Consejo del Poder Judicial nos responde con una serie de propuestas, caracterizadas por ser imprecisas, condicionadas e ineficaces", dijeron los magistrados.

"Se destinan millones de pesos en cuestiones superfluas como en eventos e influencers" Manifiesto leído por los jueces “

Reprogramaron

Algunos jueces que tenían fijadas audiencias para ayer, subieron a sus tribunales y reprogramaron las vistas en coordinación con las partes de los casos.

Otros tribunales tenían las puertas cerradas con el aviso de que el cierre se debía al paro. Los jueces advirtieron que "es el inicio" de su lucha por mejores condiciones laborales.