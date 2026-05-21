En un manifiesto simultáneo en todos los departamentos judiciales, los jueces detallaron los "múltiples males, falta de personal, baja remuneración salarial" y carga de trabajo excesiva, entre la "larga lista de carencias" que deben sortear diariamente y que provocan "otras situaciones cada vez más grave" en todos los tribunales del país.

En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, al fungir como una de las voceras, la magistrada Suinda Jazmín Brito Hernández sostuvo que el personal judicial muchas veces "termina asumiendo el trabajo de dos, tres, o cuatro servidores" y de igual forma los jueces.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/santiago-01-28fdbb2a.jpg Los jueces de Santiago durante el manifiesto este jueves 21 de mayo del 2026 al inicio del paro de 24 horas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/jueces-del-distrito-judicial-de-villa-altragracia-01-57dfa128.jpg Jueces del Distrito Judicial de Villa Altagracia. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Esta realidad dista mucho de lo que se vive en las esferas de la dirección a lo interno del Poder Judicial (PJ), donde secretarios y empleados administrativos que devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o juezas y sus salarios no están sujetos ni a bonos ni a metas", detalló la magistrada.

El paro judicial

Un total de 450 jueces de los 737 que hay en todo el país paralizarán sus labores este jueves ante la respuesta "vaga" y no concreta del Consejo del Poder Judicial a sus reclamos, de mejores condiciones laborales, contrataciones de más personal en los tribunales y por la indexación salarial, entre otras reivindicaciones.

Pese a que más del 61 % de los jueces se ha sumado al llamado a paro y casi dos mil servidores judiciales, el Poder Judicial envió un comunicado de prensa a los medios en el que afirmó que adoptaba medidas "para garantizar la continuidad del servicio y asegurar la atención a los usuarios".

Según el reporte de nómina de ese poder del Estado, el pasado mes de abril contaba con un total de 6,516 empleados fijos, incluyendo a los jueces de primera y segunda instancia, que se mantendrán en sus oficinas luego de un manifiesto en cada departamento judicial, pero no trabajarán.