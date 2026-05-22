Adulto mayor condenado a 10 años de prisión por agredir sexualmente a una niña en La Vega

De acuerdo a la nota, el procesado cometió los hechos por alrededor de cinco años en los que la víctima tenía entre siete y 12 años de edad, aprovechando momentos en que se encontraba sola en su vivienda. ( FUENTE EXTERNA )

El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega condenó este viernes, por decisión unánime, a 10 años de prisión a un adulto mayor hallado culpable de agredir sexualmente a una menor de edad, en el municipio de Jarabacoa.

Marcos Antonio Cepeda García, de 67 años de edad, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, y pagar una multa de 50 mil pesos a favor del Estado dominicano, indica una nota de prensa del Ministerio Público.

Según se estableció en el juicio, Cepeda García incurrió en agresión sexual y abuso físico y psicológico en perjuicio de la menor de edad al tocarla de manera indebida en diferentes partes del cuerpo, ejerciendo violencia, ya que la amenazaba para que no contara lo ocurrido.

De acuerdo a la nota, el procesado cometió los hechos por alrededor de cinco años en los que la víctima tenía entre siete y 12 años de edad, aprovechando momentos en que se encontraba sola en su vivienda.

Investigación del caso

La investigación del caso estuvo a cargo de la procuradora fiscal Cristal Núñez, de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Vega, órgano del Ministerio Público que recibió la denuncia del caso el 5 de diciembre del año 2022.

Durante el juicio la fiscal litigante Yurisan Ceballos aportó diferentes pruebas testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales con las que sustentó la acusación.

Sentencia condenatoria

Los jueces Martín de la Mota, Fernando Abreu y Ariella Abreu, del Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, dictaron la sentencia condenatoria luego establecer la pertinencia de las pruebas aportadas por el órgano acusador.

Cepeda García fue acusado de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, y la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.