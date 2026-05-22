Imponen un año de prisión preventiva a diez implicados en presunto fraude al Banco BHD

Los implicados en el presunto fraude al Banco BHD durante la audiencia. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Tras siete horas de audiencia, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso este viernes un año de prisión preventiva como medida de coerción contra diez personas acusadas de integrar una presunta red que habría defraudado al Banco BHD por más de 200 millones de pesos.

Además, el magistrado declaró el proceso como caso complejo, acogiendo la solicitud presentada por el Ministerio Público.

La medida fue impuesta a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña y Elsa Sthefanya Sánchez Fernández.

Los nueve hombres deberán cumplir la prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras, mientras que Elsa Sánchez Fernández fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. La revisión obligatoria de la medida fue fijada para el 20 de agosto.

Los imputados fueron arrestados la semana pasada durante un operativo realizado en distintos puntos de Santo Domingo.

¿Cómo ocurrió el hecho?

De acuerdo con la investigación, se trataba de una estructura que captaba a terceros para obtener recursos de manera fraudulenta y ejecutar maniobras que ocasionaron pérdidas superiores a los 200 millones de pesos a la entidad financiera.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de marcas reconocidas, entre ellas Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, 408,186 pesos en efectivo, más de diez computadoras portátiles y 15 teléfonos celulares.

El cabecilla de la red de fraude

Según el expediente, el principal señalado es Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quien laboraba en el Banco BHD y habría realizado acreditaciones fraudulentas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales.

El Ministerio Público y la entidad bancaria identifican a Cepeda Núñez como el presunto cabecilla de la red.

El Banco BHD informó que los fondos de sus clientes no resultaron afectados por las operaciones investigadas y aseguró que las pérdidas económicas derivadas del fraude fueron asumidas íntegramente por la institución financiera.