Consejo del Poder Judicial se habría reunido con jueces, pero no con los que encabezaron protesta

Los jueces se manifestaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( DIARIO LIBRE/ MARISOL AQUINO )

Tras el paro laboral de jueces que ayer silenció los malletes en los tribunales del país, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) habría sostenido una reunión con algunos magistrados, pero habría dejado fuera de la convocatoria a quienes pertenecen a los colectivos que exigen reivindicaciones laborales.

La información fue confirmada a Diario Libre por la presidenta de la Red Nacional de Jueces, Yokaurys Morales Castillo, quien lamentó que persista la falta de diálogo entre el alto órgano judicial y la judicatura, por lo que advirtió que continuarán con las acciones de protesta hasta obtener respuestas a sus reclamos.

"Los jueces del colectivo no han sido convocados", afirmó Morales, al explicar que las reuniones realizadas recientemente fueron con personas seleccionadas por integrantes del Consejo, y no con representantes escogidos por el grupo que impulsa las protestas.

La jueza Isis Muñis, de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, también confirmó que, tras la protesta, aún no se ha producido un acercamiento al diálogo por parte del CPJ.

"El colectivo no ha sido convocado para ninguna reunión ni ha habido ningún tipo de acercamiento", apuntó.

La presidenta de la Red Nacional de Jueces adelantó que el próximo lunes anunciarán nuevas acciones y presentarán públicamente a los integrantes del movimiento, con el objetivo de que se conozca quiénes representan oficialmente al colectivo.

"Seguimos en pie de lucha hasta obtener resultados", expresó.

Reclamos del colectivo

Morales indicó que una de las principales exigencias del grupo es el respeto hacia jueces y servidores judiciales, al considerar que las autoridades, especialmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SPJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, han manejado la situación con "políticas engañosas".

"Lo que nosotros estamos demandando es muy serio. Y lo que estamos pidiendo es la dignificación de la clase", enfatizó.

En ese contexto, reiteró los reclamos de mejores condiciones de infraestructura en los tribunales, incluyendo espacios adecuados para trabajar, recibir usuarios y garantizar condiciones dignas tanto para jueces como para empleados judiciales.

Entre las demandas, citó además la modificación del manual salarial, el llenado de vacantes de jueces y personal administrativo conforme a criterios de antigüedad y legalidad, así como la indexación salarial para jueces y servidores judiciales.

Finalmente, la magistrada afirmó que los jueces no reciben aumentos salariales desde 2017 y denunció que algunas plazas han sido ocupadas de manera arbitraria, pese a decisiones previas del Tribunal Constitucional (TC) sobre esos procesos.