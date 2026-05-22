Audiencias y servicios administrativos se normalizan en el Distrito Nacional tras paro de jueces

Las actividades en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva retornaron este viernes a la normalidad tras el paro realizado ayer jueves 21 de mayo 2026. ( DIARIO LIBRE / ISMAEL HIRALDO )

Las actividades en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, retornaron este viernes a la normalidad, con audiencias celebrándose de manera habitual y el personal administrativo retomando sus funciones, tras el paro de labores llevado a cabo ayer a nivel nacional por los jueces.

Durante un recorrido realizado en las distintas áreas del edificio judicial, se pudo observar movimiento constante de abogados, usuarios y empleados, así como el desarrollo regular de las audiencias pautadas en los tribunales.

En los cuatro niveles del edificio se desarrollaron audiencias simultáneas por varios casos judiciales. Las oficinas de ejecuciones, secretarías, seguridad y administración también retornaron a la normalidad habitual.

La protesta de ayer fue respaldada por unos 450 jueces, de un total de 737 que integran la judicatura dominicana, lo que provocó el cierre de casi todos los tribunales a nivel nacional para los usuarios.

Previo al inicio del paro, jueces y juezas de distintas jurisdicciones leyeron de manera simultánea un manifiesto en el que explicaron que sus reclamos por mejores condiciones laborales surgen del "cansancio acumulado" por la sobrecarga de trabajo y la falta de contratación de más personal.

Jueces seguirán lucha

Este viernes, los jueces, juezas y servidores judiciales convocantes del paro emitieron un comunicado en el que calificaron la protesta como un "histórico paro judicial que unió a todo un país" y agradecieron el respaldo recibido por distintos sectores de la sociedad.

Sin embargo, los jueces puntualizaron que, hasta la fecha, ninguna autoridad se les ha acercado después de la protesta, por lo que anunciaron que seguirán pronto su lucha con las manifestaciones pacíficas.

También afirmaron que mantienen disposición de participar en un proceso de diálogo "serio, transparente y orientado a soluciones reales", mediante una comisión elegida por los propios convocantes para presentar oficialmente sus demandas.

Los reclamos

Las protestas que encabezaron los togados la hicieron en reclamo por falta de personal suficiente, la sobrecarga laboral, las limitaciones operativas y la ausencia de movilidad dentro de la carrera judicial.