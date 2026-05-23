Capacitan a privados de libertad de Rafey Hombres en impresión y grabado láser

Privadas de libertad del recinto Rafey Hombres durante el curso de impresión y grabado láser impartido por los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). ( FUENTE EXTERNA )

Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), en coordinación con el recinto penitenciario Rafey Hombres, en la provincia Santiago, culminaron un curso de impresión y grabado láser dirigido a privados de libertad, como parte de una iniciativa orientada a promover la inclusión digital y fortalecer los procesos de reinserción social.

La capacitación fue impartida por el facilitador Willy Jorge y estuvo enfocada en el manejo de equipos de tecnología láser de alta precisión, diseño digital aplicado, técnicas de corte y grabado sobre distintos materiales.

De acuerdo con un comunicado, el programa permitió a los participantes adquirir habilidades prácticas vinculadas a las demandas actuales del mercado laboral, fomentando además el emprendimiento tecnológico y la producción artesanal con valor agregado.

El proceso formativo fue coordinado por Nelson Núñez y Silvio Pérez, coordinador de Formación Tecnológica y coordinador de Espacios Maker de los CTC, respectivamente, quienes destacaron la importancia de integrar programas tecnológicos dentro del sistema penitenciario como una herramienta para impulsar la rehabilitación, el aprendizaje continuo y la creación de nuevas oportunidades para las personas privadas de libertad.

Ambos resaltaron que el acceso a conocimientos en innovación digital constituye un factor determinante en la construcción de nuevas oportunidades para esta población.

La capacitación

Según el comunicado, durante el desarrollo del curso, los participantes elaboraron diversos proyectos utilizando tecnología de grabado láser, evidenciando creatividad, disciplina y compromiso.

Indicaron además que estas prácticas buscan fortalecer las capacidades técnicas de los internos y sentar las bases para futuras iniciativas productivas que puedan generar ingresos sostenibles una vez se reintegren a la sociedad.

Los organizadores también resaltaron que la iniciativa forma parte de su compromiso de ampliar el acceso a la educación tecnológica y llevar programas de formación a sectores vulnerables y promoviendo espacios de crecimiento personal y profesional.