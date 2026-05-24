Imponen 15 años de cárcel a asaltante que despojó de una motocicleta a hermanos a punta de pistola

El despojo de la motocicleta se el pasado año en Baní, provincia Peravia, por cuyo delito fue sentenciado a 15 años al asaltante. ( SHUTTERSTOCK )

El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Peravia condenó a 15 años de prisión a un hombre que, a punta de pistola, despojó a dos hermanos de una motocicleta, en un hecho registrado en mayo del año 2024, en el municipio Baní.

Robert Arias y/o Robert Eleno Guzmán (Robert 42), fue condenado por el robo cometido en perjuicio de Pascual y Santa Esther Amador González.

Los hechos se produjeron la mañana del 22 de mayo de 2024, cuando el procesado se encontraba en la calle Santomé, en Baní, y le hizo una señal de parada a Pascual Amador González, quien iba al volante de su motocicleta, junto a su hermana.

Cuando la motocicleta se detuvo, el agresor encañonó a los hermanos con un arma de fuego y los obligó a bajarse, para luego marcharse en el vehículo.

El Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal de Peravia, Georgia Teresa Abreu, demostró que las acciones cometidas por el malhechor constituyen una violación a los artículos 379, 383 y 385 del Código Penal Dominicano.

La decisión del tribunal, conformada por los jueces Mary G. Díaz Castillo, Miguel A. Pérez Méndez y Jorge T. Broun establece que el condenado Robert 42, deberá cumplir la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní.