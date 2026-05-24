×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
motocicleta
motocicleta

Imponen 15 años de cárcel a asaltante que despojó de una motocicleta a hermanos a punta de pistola

El asalto se produjo el pasado año en Baní, provincia Peravia

    Expandir imagen
    Imponen 15 años de cárcel a asaltante que despojó de una motocicleta a hermanos a punta de pistola
    El despojo de la motocicleta se el pasado año en Baní, provincia Peravia, por cuyo delito fue sentenciado a 15 años al asaltante. (SHUTTERSTOCK)

    El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Peravia condenó a 15 años de prisión a un hombre que, a punta de pistola, despojó a dos hermanos de una motocicleta, en un hecho registrado en mayo del año 2024, en el municipio Baní.

    Robert Arias y/o Robert Eleno Guzmán (Robert 42), fue condenado por el robo cometido en perjuicio de Pascual y Santa Esther Amador González.

    Los hechos se produjeron la mañana del 22 de mayo de 2024, cuando el procesado se encontraba en la calle Santomé, en Baní, y le hizo una señal de parada a Pascual Amador González, quien iba al volante de su motocicleta, junto a su hermana.

    Cuando la motocicleta se detuvo, el agresor encañonó a los hermanos con un arma de fuego y los obligó a bajarse, para luego marcharse en el vehículo.

    El Ministerio Público, representado por la procuradora fiscal de Peravia, Georgia Teresa Abreu, demostró que las acciones cometidas por el malhechor constituyen una violación a los artículos 379, 383 y 385 del Código Penal Dominicano.

    La decisión del tribunal,  conformada por los jueces Mary G. Díaz Castillo, Miguel A. Pérez Méndez y Jorge T. Broun establece que el condenado Robert 42, deberá cumplir la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.