Defensa de Martha Vanessa Chevalier cuestiona sentencia y anuncia apelación

Martha Vanessa Chevalier cumplirá la pena en la cárcel de Rafey Mujeres. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El abogado José Tomás Díaz, integrante de la defensa de Martha Vanessa Chevalier, condenada este lunes a 10 años por abuso psicológico contra su hija y por extorsión mediante amenaza, anunció que apelará la sentencia, al considerar que carece de base legal.

Díaz cuestionó que el tribunal condenara a Chevalier por violación al artículo 400 del Código Penal, pese a que, según afirmó, dicho artículo no formaba parte de la acusación presentada por el Ministerio Público.

"Es evidente que la sentencia que acabamos de escuchar, tanto en el dispositivo como en la motivación, es una sentencia que a todas luces carece de base legal", expresó.

El abogado sostuvo que no entiende cómo los jueces emitieron una condena sustentada en un artículo que, asegura, no fue incluido dentro del expediente acusatorio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/45be861b-affe-4a49-9372-01d3351256bc-ea21fee3.jpg Wander Franco a la salida del tribunal. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

"Entonces, no entiendo cómo, no siendo parte de la acusación, los jueces dictan una sentencia agarrando un artículo del Código Penal que no era parte de la acusación", manifestó.

Ante esta situación, Díaz informó que la defensa recurrirá la decisión ante instancias superiores.

Declarada culpable

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/e3f33f6b-6f61-45db-9103-8ef859523804-53a3f951.jpg Los jueces durante la lectura del fallo. (ANEUDY TAVÁREZ)

El Tribunal Colegiado declaró culpable a Marta Vanesa Chevalier por abuso psicológico contra su hija, así como por extorsión mediante amenaza.

Asimismo, fue hallada culpable sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo que el tribunal dictó sentencia condenatoria en su contra.

Como parte de la condena, Chevalier deberá cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia Santiago, además del pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos del sector público centralizado.

El tribunal también ordenó el decomiso de varios bienes vinculados al proceso, entre ellos una porción de terreno de 600 metros cuadrados, un vehículo, sumas de dinero en pesos y dólares ocupadas durante allanamientos, además de teléfonos celulares incautados como parte de la investigación.