Conductor del TRAE agredido por motorista dice que este no pensó en los niños

Henry Yubane González, conductor del TRAE agredido en El Café de Herrera, aseguró que el imputado no pensó en los niños que viajaban en el autobús al momento del ataque. ( DIARIO LIBRE/ MARISOL AQUINO )

Henry Yubane González, el conductor del autobús del Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE), dijo que "es muy fácil" pedir perdón ahora por el motorista que lo agredió tras un roce de los dos vehículos y sin el agresor pensar en los niños que transportaban ambos.

Sostuvo que el motorista Gregrori Gelabert González debió tomar en cuenta los menores que transportaba y los que estaban en el autobús que están traumatizado por la acción violenta del imputado el pasado jueves 21 de mayo en el sector El Café de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

El motorista dijo al ser trasladado al tribunal que es humano y pidió perdón por su actuación violenta.

Yubane González dijo que ya había trasladado a la mayoría de los estudiantes y que solo le quedaban cinco al momento del hecho.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Gelabert González.

El órgano acusador indica que el incidente ocurrió a las 7:30 de la mañana, cuando el chofer del transporte escolar llevaba a bordo varios estudiantes que presenciaron el momento que el imputado, luego de un roce de vehículos, inició una discusión con el conductor e inmediatamente lo golpeó en el rostro causándole varias heridas.

"En el hecho, Gelabert González también agredió a la asistente del chofer, Ybianca Yinet Castillo, quien reclamó por lo ocurrido, y a Wilkins Emergido, quien intentó grabar con su teléfono móvil la agresión cometida por el imputado en contra Arias González", sostiene el Ministerio Público.

El expediente también explica que tres estudiantes adolescentes que se encontraban en el vehículo se asustaron, entraron en pánico y procedieron a bajarse del autobús.

Aplazan coerción

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste aplazó para el martes 26 del mes en curso el conocimiento de la medida de coerción a solicitud de los abogados del imputados porque dijeron son defensores nuevos del motorista.

La audiencia se había Aplazado también el sábado.