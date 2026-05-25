Posponen audiencia de medida de coerción contra motorista por agresión a chofer del TRAE

Gregrori Gelabert González, alias "Negro Malo, imputado de agredir a un chofer del TRAE. ( DIARIO LIBRE )

La audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Gregrori Gelabert González, alias "Negro Malo", acusado de agredir a un chofer del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), fue aplazada para mañana martes 26 de mayo a partir de las 12:00 del mediodía.

La decisión fue tomada por el juez Reye Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Gelabert González por la agresión física y verbal cometida contra Henry Yubane Arias González, conductor del TRAE para el Distrito Escolar 15-05.

La agresión ocurrió el pasado 21 de mayo en el sector El Café de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, mientras el chofer trasladaba estudiantes hacia sus centros educativos.

Golpeado en el rostro frente a estudiantes

De acuerdo con el expediente acusatorio, tras un roce entre vehículos, el imputado inició una discusión y posteriormente golpeó en el rostro al conductor, ocasionándole varias heridas.

Durante el altercado también resultaron agredidos Ybianca Yinet Castillo, asistente del conductor, y Wilkins Emergido, quien intentó grabar el incidente con su teléfono celular.

Al ser trasladado al tribunal, Gelabert González pidió disculpas públicamente por la agresión y expresó que es "humano" y padre de dos niños.