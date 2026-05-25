Tribunal permite a exprocurador Jean Alain Rodríguez hacer su propia defensa

Imagen de archivo del exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, durante su defensa material cuando se le conocía el juicio preliminar en el Tercer Juzgado de Instrucción. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez asumirá su propia defensa junto a su principal abogado Carlos Balcácer en el juicio de fondo que se le sigue por presunta corrupción.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogieron este lunes la solicitud de Rodríguez, de que se le permitiera hacer su defensa técnica.

Su abogado, Carlos Balcácer, dijo que se hizo el pedido porque el equipo que aboga por el exfuncionario se ha reducido luego de la salida de Gustavo Biaggi por un tema "particular" y por un viaje al exterior de Nelys Rivas, quien también es parte de su defensa.

Agregó que el Ministerio Público se opuso pese a que la ley y la jurisprudencia le permite a su cliente defenderse como abogado y, en caso, de impedírsele conllevaría la nulidad del juicio.

"Así como ellos perdieron el caso de Odebrecht y de Medusa (el sobrenombre ante el TC) así están ellos locos por perder este también", dijo el togado.

Tribunal vuelve a quejarse

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, volvieron a quejarse de la presentación de incidentes con lecturas que no es necesario hacer, en esta ocasión de artículos del Código Procesal Penal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-18-at-41238-pm-2-c3fb8870.jpeg Imputados en el caso de corrupción que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez en la audiencia del lunes 18 de mayo del 2026 en el Segundo Tribunal Colegiado. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

La magistrada Clara Sobeida Castillo sostuvo que, desde el inicio de la presentación de los incidentes, el tribunal "ha sido reiterativo al expresarles a las partes que no es cantidad sino calidad".

"Le ha llamado la atención de que deben sintetizar sus argumentos", dijo al referirse a un artículo del Código de los Procedimientos por Balcácer, a quien le dijo que únicamente debía hacer la mención porque ellas revisarían.

"Basta con hacer la mención, señalar en qué artículo del Código fundamenta su petición (...) Sinteticen sus peticiones para poder avanzar" Clara Sobeida Castillo Jueza del Segundo Tribunal Colegiado “

El expediente de presunta estafa al Estado de más de 6 mil millones de pesos que encabeza Rodríguez, el próximo mes cumplirá cinco años conociéndose en los tribunales. Fue enviado a juicio de fondo el 28 de junio del 2024 por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

En un año celebrando audiencias del juicio de fondo, el Segundo Tribunal Colegiado no ha podido conocer el fondo, que es la acusación, por las reiteradas presentación de los incidentes.

El primer tribunal que se apoderó para ventilar esa etapa del caso fue el Cuarto Tribunal Colegiado, en agosto del 2024, pero la defensa de Jean Alain lo recusó en enero del 2025, recusación que fue acogida y sustituido por la corte.