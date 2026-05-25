Ministerio Público apelará fallo que condena a Wander Franco y lo exime de cumplir pena

El pelotero Wander Franco mientras se dirige al Tribunal Colegiado de Puerto Plata el lunes 25 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/WANDER FRANCO )

El Ministerio Público informó este lunes que apelará la sentencia emitida por el tribunal colegiado de Puerto Plata que declaró culpable al pelotero Wander Franco de abuso psicológico y sexual contra una adolescente, pero que le eximió del cumplimiento de la pena mediante un perdón judicial.

La decisión fue adoptada por los jueces José Ramón Núñez, quien lo presidió; Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, designados para conocer el nuevo juicio ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata. Los jueces condenaron a 10 años de prisión a Martha Vanessa Chevalier, madre de la manor.

Tras concluir la audiencia, los fiscales Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán informaron que esperarán la sentencia íntegra para fundamentar el recurso de apelación.

"El Ministerio Público probó su acusación más allá de toda duda razonable", afirmó Martínez Montán, al valorar que el tribunal acogiera las pruebas presentadas por el órgano acusador.

En tanto, Cordero Jiménez sostuvo que las evidencias documentales, periciales, audiovisuales y testimoniales incorporadas durante el juicio fueron "claras y contundentes".

"Lo veníamos advirtiendo desde el inicio: las pruebas presentadas por el Ministerio Público son claras, contundentes y plenamente vinculantes. Las defensas, lejos de desvirtuarlas, se limitaron a montar un teatro argumentativo con el único propósito de intentar confundir al tribunal", dijo Cordero Jiménez.

Condena a la madre de la menor

En el mismo proceso, la madre de la adolescente, Martha Vanessa Chevalier, fue condenada a 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago, tras ser hallada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.

El tribunal también ordenó el decomiso de varios bienes ocupados durante la investigación, entre ellos un solar ubicado en Villa Montellano, un vehículo del año 2023, así como 68,500 dólares y 800,000 pesos en efectivo. Además, dispuso la entrega a la menor de un certificado financiero retenido en el proceso.

El Ministerio Público dijo en nota de prensa que durante el nuevo juicio reprodujo más de un centenar de pruebas documentales, materiales, audiovisuales y testimoniales para sustentar la acusación contra ambos imputados.

Setencia anterior a Franco

En una sentencia anterior, emitida en 2025, Franco había sido condenado a dos años de prisión con suspensión de la pena. En esa ocasión, el tribunal dispuso restricciones, entre ellas no acercarse a adolescentes con fines sexuales, bajo advertencia de cumplir prisión en el CCR San Felipe, de Puerto Plata, en caso de incumplimiento.

Para el nuevo juicio, el Ministerio Público había solicitado una condena de cinco años de prisión efectiva contra el pelotero.