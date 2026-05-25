Al ser trasladado al tribunal que le conocerá medida de coerción, el motorista Gregrori Gelabert González, alias "Negro Malo", vociferó a los periodistas que es "humano" y pidió excusas por los golpes que le propinó a un conductor del Transporte Estudiantil (TRAE), el pasado 21 de mayo en el sector El Café de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

Gelabert González alegó que es padre de dos niños, previo a ser presentado ante el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra el joven por la agresión física y verbal que le produjo a Henry Yubane Arias González, quien se desempeña como chofer del TRAE para el Distrito Escolar 15-05.

Qué ocurrió

El incidente violento ocurrió porque, según el mismo imputado, Arias González no le dio paso cuando, en una motocicleta, trasladaba a sus dos hijos.

Sin embargo, de acuerdo con una nota de prensa del órgano acusador, el incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el conductor transportaba varios estudiantes hacia sus centros educativos.

Según el expediente, tras un roce entre vehículos, Gelabert González inició una discusión con el chofer y posteriormente lo golpeó en el rostro, ocasionándole varias heridas.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Anyelina Vicioso, indicó que durante el altercado también fueron agredidos Ybianca Yinet Castillo, asistente del conductor, quien intervino para reclamar por lo sucedido, y Wilkins Emergido, quien intentó grabar la agresión con su teléfono celular.

Asimismo, las autoridades señalaron que tres estudiantes adolescentes que se encontraban dentro del autobús escolar entraron en pánico y descendieron del vehículo tras presenciar el hecho.

La acusación establece que las agresiones quedaron registradas por las cámaras de vigilancia instaladas en el autobús del TRAE. Las grabaciones serán remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de análisis y como parte de las pruebas del proceso judicial.