El Ministerio Público considera que decisión del tribunal valida acusación en caso Wander Franco

El Ministerio Público valoró este lunes como una confirmación de su teoría del caso el fallo emitido por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata en el proceso judicial contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, al sostener que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la culpabilidad de ambos imputados.

El fiscal José Martínez Montán afirmó que el órgano acusador logró probar "más allá de toda duda razonable" los hechos atribuidos a los procesados.

"El tribunal valoró los medios de prueba y entendió que el Ministerio Público tenía razón", expresó Martínez Montán tras concluir la audiencia.

Explica perdón judicial

Martínez Montán explicó que la figura del perdón judicial está contemplada en el Código Procesal Penal y constituye una facultad exclusiva del tribunal, aplicable cuando los jueces consideran que el imputado pudo haber sido víctima de determinadas circunstancias relacionadas con el caso.

Aclaró además que la medida no implica una absolución ni una declaración de inocencia para Franco.

"Fue

y se le perdonó la pena", sostuvo el

al responder preguntas de periodistas sobre el alcance jurídico de la decisión.

En cuanto a una eventual apelación, dijo que el Ministerio Público esperará la sentencia íntegra antes de fijar una posición definitiva.

"Debemos esperar la sentencia íntegra y luego de estudiarla el Ministerio Público va a decidir", manifestó.

De su lado, el fiscal Claudio Cordero aseguró que las pruebas aportadas por el órgano acusador fueron "coherentes, sólidas y vinculantes".

Indicó que la estrategia de la defensa se redujo a un ejercicio discursivo orientado a generar distracción y confusión, "sin lograr desacreditar las pruebas incorporadas al proceso. A tal punto, que el tribunal las valoró y las utilizó para las condenas".

El Ministerio Público había solicitado cinco años de prisión contra Wander Franco y una condena de 10 años de prisión contra Martha Vanessa Chevalier, petición que fue acogida por el tribunal.

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