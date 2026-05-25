El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra un hombre acusado de agredir física y verbalmente a un conductor del Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE), en un hecho ocurrido el pasado 21 de mayo en el sector El Café de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.

El imputado, identificado como Gregrori Gelabert González, alias "Negro Malo", enfrenta cargos por presuntamente agredir al chofer Henry Yubane Arias González, quien se desempeña como conductor del sistema TRAE para el Distrito Escolar 15-05.

"Yo soy humano", vociferó Gelabert González a su llegada a la sala de audiencias donde se le conocerá la medida de coerción. Asimismo, pidió disculpas.

El hecho

De acuerdo con una nota de prensa del órgano acusador, el incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el conductor transportaba varios estudiantes hacia sus centros educativos.

Según el expediente, tras un roce entre vehículos, Gelabert González inició una discusión con el chofer y posteriormente lo golpeó en el rostro, ocasionándole varias heridas.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Anyelina Vicioso, indicó que durante el altercado también fueron agredidos Ybianca Yinet Castillo, asistente del conductor, quien intervino para reclamar por lo sucedido, y Wilkins Emergido, quien intentó grabar la agresión con su teléfono celular.

Estudiantes entraron en pánico

Asimismo, las autoridades señalaron que tres estudiantes adolescentes que se encontraban dentro del autobús escolar entraron en pánico y descendieron del vehículo tras presenciar el hecho.

La acusación establece que las agresiones quedaron registradas por las cámaras de vigilancia instaladas en el autobús del TRAE. Las grabaciones serán remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de análisis y como parte de las pruebas del proceso judicial.

El conocimiento de la medida de coerción fue pautado para este lunes al mediodía. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra el imputado bajo la calificación jurídica provisional de violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano y al artículo 396 de la Ley 136-03 sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.