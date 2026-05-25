Además de los 10 años de prisión, tribunal incauta bienes a madre de la menor del caso Wander Franco

Martha Vanessa Chevalier Almonte, la madre de la menor abusada sexualmente por Wander Franco en la audiencia de este lunes 25 de mayo de 2026, en la que fue condenada a 10 años de prisión. ( DIARIO LIBRE/ANEIDY TAVERAS )

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó este lunes a 10 años de prisión y ordenó el decomiso de varios bienes incautados a Marta Vanesa Chevalier Almonte, la madre de la menor involucrada en el caso judicial contra el pelotero dominicano Wander Franco. Chevalier Almonte fue sentenciada por explotación sexual comercial de su hija menor de edad y lavado de activos.

Entre los bienes confiscados figuran un solar de 600 metros cuadrados, un vehículo del año 2023, 68,500 dólares en efectivo y 800,000 pesos dominicanos, equivalentes a unos 13,000 dólares.

La decisión también incluye el decomiso de equipos celulares y todos los fondos depositados en cuentas bancarias de la condenada, los cuales permanecían inmovilizados por disposición del Ministerio Público mediante autorización judicial.

El tribunal adoptó la medida en el nuevo juicio realizado al jugador de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas.

Franco culpable, pero no irá a prisión

En la misma audiencia, el tribunal colegiado ratificó la responsabilidad penal de Wander Franco por abuso sexual y psicológico contra una menor de edad, aunque mantuvo la decisión de no enviarlo a prisión acogiendo la figura del perdón judicial.

La decisión fue tomada en virtud del artículo 346 del Código Procesal Penal que establece que el juez puede, en circunstancias extraordinarias de atenuación, eximir de pena o reducirla incluso por debajo del mínimo legal, siempre que la pena imponible no supere los diez años de prisión y atendiendo a las razones que establece. En este caso, se acogió al numeral 3 que aduce: "La ocurrencia de la infracción en circunstancias poco usuales".

Acusación del Ministerio Público

El Ministerio Público sostuvo durante el proceso que la madre de la adolescente la utilizó para obtener beneficios económicos derivados de la relación con el pelotero.

El caso ha generado amplia repercusión pública tanto en República Dominicana como en el ámbito deportivo internacional debido a la notoriedad del jugador y la gravedad de las acusaciones.