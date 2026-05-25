Víctima en caso de Wander Franco podrá disponer de RD$2.3 millones al alcanzar la mayoría de edad

Los jueces del Tribunal Colegiado de Puerto Plata, la jueza Jenny Amarilis Martínez, el juez presidente José Ramón Núñez y la jueza Praire Ruiz. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata autorizó este lunes que la víctima en el caso que involucra al pelotero Wander Franco por abuso sexual y psicológico de una menor de edad pueda disponer de 2,3 millones de pesos depositados en un certificado financiero del Banco Agrícola de la República Dominicana.

Franco fue condenado hoy por los cargos que le imputaba el Ministerio Público, pero en la audiencia se le otorgó un "perdón judicial", lo cual lo exime de ir a prisión.

Durante la audiencia donde fue leído el fallo, el tribunal estableció que los recursos fueron colocados en la entidad bancaria con el objetivo de garantizar el sustento y la estabilidad económica de la adolescente.

El juez José Núñez, presidente de la sala, señaló que el Ministerio Público no presentó argumentos suficientes para justificar la retención del dinero.

"Ese certificado financiero pertenece a la víctima, quien es la única titular de ese dinero", expresó el magistrado al emitir su decisión.

Origen y destino del dinero en el caso Wander Franco

El tribunal dispuso que los fondos permanecerán bajo las condiciones establecidas en el certificado financiero hasta que la adolescente cumpla la mayoría de edad, momento en el que podrá hacer uso de ellos.

De acuerdo con informaciones ventiladas en el proceso, los recursos forman parte del dinero que Wander Franco entregaba tanto a la adolescente como a su madre, Martha Vanessa Chavalier, quien lo colocó en una entidad bancaria a nombre de otra persona en un certificado financiero, lo cual fue declarado nulo en la audiencia de este lunes.

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