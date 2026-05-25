El pelotero de Grandes Ligas Wander Franco fue declarado penalmente responsable por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata de la violación por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una menor de edad.

No obstante, la sala decidió eximir de pena al jugador, en virtud del artículo 346, numeral 3 del Código Procesal Penal, pese a declararlo culpable de los hechos imputados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/whatsapp-image-2026-05-25-at-34330-pm-904c7d7f.jpeg Wander Franco junto a su representante legal durante su llegada a la audiencia este lunes. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Condena a la madre de la menor

En la misma decisión judicial, el tribunal también declaró culpable a Marta Vanesa Chevalier Almonte por abuso psicológico contra su hija, así como por extorsión mediante amenaza.

Asimismo, fue hallada culpable sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por lo que el tribunal dictó sentencia condenatoria en su contra.

Penas a Martha Vanessa Chevalier Almonte

Como parte de la condena, Martha Vanessa Chevalier Almonte deberá cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia Santiago, además del pago de una multa equivalente a 25 salarios mínimos del sector público centralizado.

El tribunal también ordenó el decomiso de varios bienes vinculados al proceso, entre ellos una porción de terreno de 600 metros cuadrados, un vehículo, sumas de dinero en pesos y dólares ocupadas durante allanamientos, además de teléfonos celulares incautados como parte de la investigación.