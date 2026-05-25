"Gracias a Dios": Primeras palabras de Wander Franco tras recibir perdón judicial
El pelotero de Grandes Ligas agradece a Dios y a sus seguidores tras ser eximido de cumplir prisión por abuso sexual y psicológico de una menor de edad
El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, reaccionó emocionado este lunes tras recibir un "perdón judicial" en el proceso que enfrentaba en Puerto Plata por abuso psicológico y sexual contra una menor de edad. Pese a que fue hallado de los cargos imputados, no tendrá que ir a prisión por la decisión del juez que conoció su caso.
"Gracias a Dios", expresó Franco al ser abordado por periodistas a la salida del tribunal.
El jugador manifestó que continuará entrenando mientras define su futuro en el béisbol profesional.
- "No me voy a ir del play. Claro, seguiré entrenando hasta que Dios diga", afirmó.
Reacción de Wander Franco
Franco también dijo sentirse confiado en volver a jugar y agradeció el respaldo de sus seguidores.
"Que sigan apoyando, que sigan con la fe", expresó al dirigirse a sus fanáticos.
Sobre las lecciones aprendidas durante el proceso judicial, sostuvo que siempre ha tratado de mantenerse firme ante las dificultades.
Asimismo, indicó que ha continuado entrenando junto a su padre.
El Tribunal Colegiado de Puerto Plata halló culpable a Franco de abuso psicológico y sexual contra una menor de edad, aunque le otorgó un perdón judicial.