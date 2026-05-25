"Gracias a Dios": Primeras palabras de Wander Franco tras recibir perdón judicial

Wander Franco tras recibir perdón judicial este 25 de mayo 2026. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVAREZ )

El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, reaccionó emocionado este lunes tras recibir un "perdón judicial" en el proceso que enfrentaba en Puerto Plata por abuso psicológico y sexual contra una menor de edad. Pese a que fue hallado de los cargos imputados, no tendrá que ir a prisión por la decisión del juez que conoció su caso.

"Gracias a Dios", expresó Franco al ser abordado por periodistas a la salida del tribunal.

El jugador manifestó que continuará entrenando mientras define su futuro en el béisbol profesional.

"No me voy a ir del play. Claro, seguiré entrenando hasta que Dios diga", afirmó.

Reacción de Wander Franco

Franco también dijo sentirse confiado en volver a jugar y agradeció el respaldo de sus seguidores.

"Que sigan apoyando, que sigan con la fe", expresó al dirigirse a sus fanáticos.

Sobre las lecciones aprendidas durante el proceso judicial, sostuvo que siempre ha tratado de mantenerse firme ante las dificultades.

Asimismo, indicó que ha continuado entrenando junto a su padre.

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata halló culpable a Franco de abuso psicológico y sexual contra una menor de edad, aunque le otorgó un perdón judicial.