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Wander Franco perdón judicial
Wander Franco perdón judicial

"Gracias a Dios": Primeras palabras de Wander Franco tras recibir perdón judicial

El pelotero de Grandes Ligas agradece a Dios y a sus seguidores tras ser eximido de cumplir prisión por abuso sexual y psicológico de una menor de edad

  • Edward Fernández - Twitter
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Gracias a Dios: Primeras palabras de Wander Franco tras recibir perdón judicial
Wander Franco tras recibir perdón judicial este 25 de mayo 2026. (DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVAREZ)

El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, reaccionó emocionado este lunes tras recibir un "perdón judicial" en el proceso que enfrentaba en Puerto Plata por abuso psicológico y sexual contra una menor de edad. Pese a que fue hallado de los cargos imputados, no tendrá que ir a prisión por la decisión del juez que conoció su caso.

"Gracias a Dios", expresó Franco al ser abordado por periodistas a la salida del tribunal.

El jugador manifestó que continuará entrenando mientras define su futuro en el béisbol profesional.

  • "No me voy a ir del play. Claro, seguiré entrenando hasta que Dios diga", afirmó.
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Reacción de Wander Franco

Franco también dijo sentirse confiado en volver a jugar y agradeció el respaldo de sus seguidores.

"Que sigan apoyando, que sigan con la fe", expresó al dirigirse a sus fanáticos.

Sobre las lecciones aprendidas durante el proceso judicial, sostuvo que siempre ha tratado de mantenerse firme ante las dificultades.

Asimismo, indicó que ha continuado entrenando junto a su padre.

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata halló culpable a Franco de abuso psicológico y sexual contra una menor de edad, aunque le otorgó un perdón judicial.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.