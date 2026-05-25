Abogados de Wander Franco valoran fallo que lo exime de ir a la prisión

El jurista Teodosio Jáquez, también integrante de la barra de defensa del jugador Wander Franco. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La defensa del pelotero dominicano Wander Franco valoró este lunes como una "victoria" la decisión del tribunal que otorgó un perdón judicial a su cliente, lo que lo eximió de ir a la cárcel pese a haber sido hallado culpable de abuso sexual y psicológico de una menor de edad.

Sin embargo, adelantó que analizarán la sentencia íntegra antes de fijar una posición definitiva sobre el proceso.

La abogada Irina Ventura explicó que, al tratarse de una sentencia de primer grado, aún quedan abiertas las vías para que las partes involucradas pueden recurrir el fallo.

"Necesariamente tenemos que ver las motivaciones íntegras de la decisión para fijar una postura, pero evidentemente, al tratarse de una sentencia de primer grado, están abiertas todas las vías recursivas", expresó Ventura.

De su lado, el abogado Teodosio Jáquez, también integrante de la barra de defensa del jugador, manifestó que por el momento están conformes con la decisión emitida por el tribunal, aunque precisó que todavía deben estudiar a profundidad el contenido completo de la sentencia.

Eximido de pena

"Hasta que no la tengamos íntegramente no podríamos darle tampoco una explicación definitiva", sostuvo.

Jáquez afirmó que la defensa entiende que la decisión favorece a Franco, debido a que fue eximido de pena y el tribunal lo consideró "una víctima" dentro del proceso.

"Dos tribunales han coincidido en establecer que él fue víctima, que fue movido por tema de chantaje durante todo este proceso", indicó.

El pelotero Wander Franco recibió hoy un perdón judicial por parte del Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata, pese a haber sido declarado culpable de abuso sexual contra una menor de edad.