Dictan tres meses de prisión preventiva contra motorista que agredió a conductor del TRAE

Gregrori Gelabert González agredió al conductor en presencia de los estudiantes. ( FUENTE EXTERNA )

Una jueza dictó este martes tres meses de prisión preventiva contra el motorista que el pasado 21 de mayo agredió física y verbalmente a un conductor de un autobús del Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE).

Se trata de Gregrori Gelabert González, quien enfrenta cargos por haber agredido física y verbalmente a Henry Yubane Arias González, chofer de autobús en el distrito escolar 15-05.

El imputado deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras, del municipio Guerra, en la provincia Santo Domingo.

Cronología del incidente y agresiones

Según la investigación, el hecho ocurrió en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste, cuando el chofer del transporte escolar llevaba a bordo a varios estudiantes, quienes presenciaron el momento en que el motorista, luego de un roce entre vehículos, inició una discusión con el conductor e inmediatamente lo golpeó en el rostro, causándole varias heridas.

Durante el altercado, Gregrori Gelabert González también agredió a la asistente del chofer, Ybianca Yinet Castillo, quien le reclamó por lo ocurrido, y a Wilkins Emergido, quien intentó grabar con su teléfono móvil la agresión cometida por el imputado contra Arias González.

El expediente también explica que tres estudiantes adolescentes que se encontraban en el vehículo se asustaron, entraron en pánico y procedieron a bajarse del autobús.

De acuerdo con el fiscal Sandy Santana, las acciones delictivas cometidas por el imputado quedaron captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en el autobús, cuyas grabaciones serán remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para ser analizadas y aportadas como pruebas en las distintas fases del proceso.