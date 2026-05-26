Familiares esperan justicia a dos meses de la muerte de joven durante cirugía estética en Santiago

José Eduardo Hernández, padre de la joven fallecida durante cirugía estética en Santiago exige justicia a dos meses del fallecimiento. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Al cumplirse dos meses de la muerte de Angélica Geraldine Hernández durante una cirugía estética en el centro Diosa, en Santiago, sus familiares exigieron que los responsables del caso sean llevados ante la justicia.

Los parientes de la joven, de 30 años, afirmaron que mantienen la esperanza de que el Ministerio Público concluya las investigaciones y presente una acusación formal contra los implicados.

"Nosotros queremos justicia y que estén todos presos", expresó Laura Hernández, prima de Angélica Geraldine.

José Eduardo Hernández, padre de la fallecida, aseguró que la familia ha entregado pruebas a las autoridades sobre las personas que habrían participado en la intervención quirúrgica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-114655-am-1bd3e70b.jpeg Familiares de la joven fallecida durante cirugía estética en Santiago reclaman que el caso no quede impune. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-114609-am-5cab5aa0.jpeg El abogado de la familia, Pedro Domínguez Brito, habla con miembros de la prensa sobre el caso. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Presiones para abandonar el caso

Ambos parientes denunciaron que supuestamente han recibido presiones para abandonar el caso, aunque aseguraron que continuarán exigiendo justicia por la muerte de la joven, quien dejó un hijo menor de edad.

Mientras tanto, el representante legal de la familia, Pedro Domínguez Brito, dijo que confía en que se está realizando una investigación seria y que habrá sometimiento a la justicia.

Según indicó, las autoridades están a la espera de la entrega del informe final del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para iniciar el proceso judicial.

Angélica Geraldine Hernández murió el pasado 26 de marzo mientras se sometía a un procedimiento estético en un centro de Santiago. Desde entonces, sus familiares reclaman que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que los responsables enfrenten consecuencias judiciales.