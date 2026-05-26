Piden prisión preventiva contra seis por trata de personas y explotación sexual en Puerto Plata

El Ministerio Público solicitó este martes ante un tribunal de atención permanente en Puerto Plata prisión preventiva contra seis personas a las que acusa de formar parte de una red dedicada a la trata de personas, explotación sexual comercial y proxenetismo que operaba en distintos puntos de la referida provincia y de la cual rescataron 62 mujeres en varios operativos.

Entre los imputados figuran los dominicanos Franklin Alberto García Brito (Quizá), Rosa Iris Almirante y Belkis María Salas Díaz De Heinsen, además de las ciudadanas haitianas Loudena Inalien y Nehemie Granicher, así como el ciudadano suizo Peter Herman Granicher.

Una nota de prensa de la Procuraduría General de la República indica que, de acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal captaba mujeres en condición de vulnerabilidad social y económica para someterlas a explotación sexual en varios establecimientos comerciales ubicados en Sosúa, Cabarete y la carretera Puerto Plata-Sosúa.

Varios operativos

Las autoridades realizaron varios allanamientos durante el pasado fin de semana, logrando rescatar al menos 62 mujeres víctimas de explotación sexual comercial, de las cuales 51 son dominicanas y 11 haitianas.

El pasado fin de semana miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la PETT, rescataron al menos a 62 mujeres víctimas de explotación sexual comercial luego que desmantelaran la red.

Durante los operativos también fueron ocupadas armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, computadoras, teléfonos celulares, documentos y otros objetos vinculados a las actividades ilícitas.

La investigación es encabezada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas junto a la Fiscalía de Puerto Plata.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue pautada para este miércoles 27 de mayo de 2026 en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata.