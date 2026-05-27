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Dictan garantía económica a dos acusados de formar parte de red de trata en Puerto Plata

Otras cuatro personas serán procesadas de manera individualizada

En el caso hay dominicanos y extranjeros

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Dictan garantía económica a dos acusados de formar parte de red de trata en Puerto Plata
El Ministerio Público acusa a los imputados de formar parte de una estructura criminal dedicada a la trata de personas y explotación sexual. (FUENTE EXTERNA)

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso este miércoles una garantía económica de 150 mil pesos a dos de los seis acusados de formar parte de una presunta red dedicada a la trata de personas y explotación sexual que operaba en el distrito municipal de Cabarete.

La medida de coerción fue dictada contra Franklin Alberto García y Lourdes Silverio, a quienes además impusieron impedimento de salida del país y presentación periódica. 

  • Según el Ministerio Público, los imputados forman parte de una estructura criminal integrada por dominicanos y extranjeros.

De acuerdo con la acusación, la red fue desmantelada tras la ejecución de un amplio operativo que incluyó siete allanamientos realizados en distintas zonas de Cabarete.

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Implicados y medidas judiciales

Durante la intervención, las autoridades rescataron a 62 mujeres víctimas de explotación sexual y comercial, de las cuales 51 son dominicanas y 11 haitianas.

El Ministerio Público informó que también serán procesados de manera individualizada los dominicanos Rosa Iris Almarante y Belkis María Salas Díaz de Heinsen, así como la ciudadana haitiana Nehemie Granicher y el nacional español Peter Granicher.

  • Estos cuatro son señalados como presuntos integrantes de la estructura.

Las mujeres rescatadas fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos correspondientes.

Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas, DVR, cuadernos y libros de registros, además de sumas importantes de dinero en efectivo, preservativos y otros objetos vinculados presuntamente a la actividad ilícita.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.