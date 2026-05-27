El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional declaró este miércoles en rebeldía a la creadora de contenido Ingrid Jorge, conocida como "la Torita", por no presentarse a tres audiencias consecutivas del juicio preliminar que se le sigue por presunta difamación e injuria en contra de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La información la ofreció el abogado Miguel Valerio, representante de Raful, quien dijo que están "siempre" abiertos a un acuerdo en el conflicto y en el cual habían avanzado.

Valerio sostuvo que, a partir del 1 de junio se empezará a ejecutar el contrato de fianza que se le impuso, que incluye, además, presentación periódica e impedimento de salida del país, como medida de coerción.

Sin embargo, las partes habían intentado sostener un acuerdo, el que no se ha logrado concretar.

A Jorge se le imputada haber afirmado públicamente que poseía material íntimo de la ministra, declaraciones de las cuales se retractó posteriormente.

La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción es Yanibet Rivas.

Coerción por difamar procurador

La Torita también tiene coerción por una querella presentada también por el procurador adjunto Iván Feliz, quien la imputa igualmente de agraviar su honor.

Por el caso de Feliz se le impuso una garantía económica de 1 millón de pesos, mediante una aseguradora, presentación periódicamente ante un juez e impedimento de salida del país a mediados del año 2025.