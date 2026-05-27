Ministro de Justicia afirma casos de violencia juvenil son un "problema grave"

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, ofrece declaraciones a la prensa. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, expresó este este miércoles preocupación por los recientes casos de violencia protagonizados por menores de edad en la República Dominicana y afirmó que el país debe actuar a tiempo para frenar el incremento de hechos violentos entre adolescentes.

Al ser abordado por la prensa, antes de participar en un encuentro académico celebrado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), el funcionario sostuvo que la solución no depende únicamente del endurecimiento de las leyes, sino de la implementación de políticas públicas integrales orientadas a la prevención y la convivencia social.

"El Ministerio de Justicia tiene dentro de sus atribuciones la creación de políticas públicas junto a otras instituciones del Estado para disminuir la violencia al mínimo", expresó.

Peralta Romero indicó que el Ministerio de Justicia, pese a ser una institución de reciente creación, ya trabaja de manera coordinada con entidades como el Ministerio de Interior y Policía y organizaciones comunitarias para desarrollar iniciativas enfocadas en la prevención de la violencia juvenil.

Explicó que las autoridades han realizado encuentros y actividades en distintas localidades del país, entre ellas Pizarrete y Salcedo, donde han sostenido conversaciones con líderes comunitarios y representantes de diversos sectores sociales.

Entre las personas involucradas en estos esfuerzos mencionó al exvicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, con quien han abordado la necesidad de promover acciones preventivas y de orientación social en las comunidades.

"Es un problema grave que el país tiene que ponerle coto a tiempo", advirtió el ministro al referirse al aumento de los casos de violencia que involucran a adolescentes.

Las declaraciones fueron ofrecidas tras participar en la Cátedra Magistral Dr. Bernardo Fernández Pichardo, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Escuela de Derecho de la Unphu.

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