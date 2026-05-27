Ministro de Justicia destaca modernización de la administración pública dominicana

De izquierda a derecha, Francisco Ortega Polanco, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Unphu; María Gonzalo, directora de la Escuela de Negocios de la universidad; Antoliano Peralta Romero, ministro de Justicia; Marisol Guzmán, decana de la Facultad de Humanidades; Ramón Horacio González, juez emérito de la Corte de Apelación del DN y Ernesto Evertz, director de la Escuela de Derecho de la Unphu. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, resaltó este miércoles que la República Dominicana ha experimentado importantes avances en institucionalidad pública y sostuvo que mantiene un proceso constante de renovación administrativa y constitucional.

Como parte de proceso, mencionó la evolución de los ministerios. Recordó que actualmente existen 23 ministerios en el país, incluyendo los de Justicia y Vivienda y Edificaciones, creados para reorganizar funciones que anteriormente se encontraban dispersas entre distintas instituciones estatales.

El funcionario también se refirió al crecimiento de nuevas figuras dentro de la administración pública, como las empresas públicas y los fideicomisos públicos, señalando que actualmente se trabaja en la consolidación de un marco jurídico que permita regular y fortalecer estas estructuras.

Peralta habló durante la Cátedra Magistral Dr. Bernardo Fernández Pichardo celebrada en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), donde expuso sobre la configuración jurídica del Estado dominicano.

Organización del Estado

En su intervención, Peralta Romero explicó que la Constitución organiza el poder público sobre la base de tres poderes fundamentales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, diferenciando además el concepto amplio de Estado del funcionamiento específico de la administración pública central.

El funcionario recordó que dentro de la administración pública existen órganos y entes con funciones distintas. Expuso que los órganos carecen de personalidad jurídica propia y generalmente son creados mediante decreto, mientras que los entes poseen personalidad jurídica y autonomía funcional para realizar operaciones administrativas y comerciales.

Como ejemplo, mencionó entidades como la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, las cuales poseen personalidad jurídica , a diferencia de los ministerios , que operan bajo la personalidad jurídica del Estado representado por el presidente de la República.

El ministro también abordó la existencia de los denominados órganos extrapoder, instituciones creadas directamente por la Constitución y que no dependen de ninguno de los tres poderes tradicionales del Estado. Entre ellas citó al Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Banco Central y el Ministerio Público.

Sobre este último, destacó que la reciente reforma constitucional de 2024 fortaleció su independencia institucional al establecer que el procurador general de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura y no mediante decreto presidencial.

Sobre este último, destacó que la reforma constitucional de 2024 fortaleció su independencia institucional al establecer que el procurador general de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura y no mediante decreto presidencial.

La actividad contó con la presencia del magistrado Francisco Ortega Polanco, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas; Claudia Acra, vicerrectora de Investigación y Vinculación de la universidad; María Gonzalo, directora de la Escuela de Negocios; así como de destacadas personalidades del ámbito jurídico y académico, entre ellas jueces de la Suprema Corte de Justicia, representantes del Ministerio de Justicia, firmas legales y autoridades universitarias.

Te puede interesar El Ministerio de Justicia inicia traspaso de servicios registrales a Puntos GOB