Apresan a militar acusado de provocar accidente en el que murió un adolescente en SFM

El detenido es el militar Railyn Santos, acusado de provocar la muerte de Ángel Manuel Luna, de 16 años. ( FUENTE EXTERNA )

Fue detenido este miércoles un miembro del Ejército de República Dominicana (ERD) acusado de provocar la muerte de un adolescente, tras hacerlo caer de la motocicleta en la que se desplazaba durante una intervención en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El detenido es el militar Railyn Santos, acusado de provocar la muerte de Ángel Manuel Luna, de 16 años.

El apresado dirigía una unidad integrada por miembros de la Policía Nacional y del Ejército, que interceptó al menor el viernes 22 de mayo en una de las principales vías de la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el adolescente cayó al pavimento luego de que los uniformados intentaran detenerlo mientras se desplazaba en una motocicleta.

A consecuencia del impacto, sufrió múltiples lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

Hecho captado por cámaras de seguridad

El hecho quedó captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa el momento en que miembros de la patrulla se atraviesan en medio de la vía para detener al joven, quien terminó cayendo de la motocicleta.

El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra el militar y adelantó que pedirá prisión preventiva.

La audiencia fue fijada para este jueves, a las 9:00 de la mañana.

Reacciones de familiares

Familiares de Ángel Manuel Luna afirmaron que el menor era un joven trabajador y sin antecedentes delictivos.

Sus allegados reclaman que el otro agente involucrado en el hecho también sea investigado y sometido a la justicia.