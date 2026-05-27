Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de matar a su yerno en Hato Mayor

El acusado cumplirá la medida de coerción en la cárcel pública de El Seibo. ( FUENTE EXTERNA )

El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de quitarle la vida a machetazos a su yerno.

Se trata de Andrés Benítez, alias "Marino", de 58 años, señalado como el presunto autor de la muerte de Ruddy Merisu, conocido como "Rudy Candela", de 30 años.

El acusado deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública de El Seibo.

Sobre el hecho

El hecho ocurrió en la comunidad de La Jaiba, perteneciente a la sección de Jalonga, de Hato Mayor. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el joven fue atacado en el interior de su residencia en medio de una fuerte disputa de índole familiar.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan.