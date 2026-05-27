La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres expresó este miércoles su indignación ante la violencia de género generalizada que vive el país y frente a la respuesta que calificaron de "insuficiente de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres y las niñas".

Frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República, las organizaciones señalaron que los hechos de las últimas semanas revelan con crudeza el nivel de desprotección que enfrentan las víctimas y la impunidad de la que gozan sus victimarios.

"Un tribunal declaró penalmente responsable de abuso a una menor al pelotero Wander Franco, pero le otorgó perdón judicial y no cumplirá prisión. ¿Qué mensaje reciben las mujeres y las niñas cuando denunciar no las protege y cuando incluso una condena termina sin consecuencias?", citaron y cuestionaron.

Recordaron también que hace solo días una mujer fue asesinada por su expareja después de denunciarlo por violencia de género en las mismas inmediaciones de la fiscalía.

Empezarán a movilizarse

La Coalición anunció que empezarán a movilizarse hasta que el Estado dominicano ofrezca respuestas integrales, sostenidas y verificables frente a la violencia de género.

Estephany Encarnación, vocera de las organizaciones dijo que la primera jornada de movilización se hará el 30 de mayo en Nueva York, la segunda el 7 de junio en Barahona y seguirán "con varias jornadas a lo largo de este año".

Las acciones se harán mensuales en distintos puntos del país e incluirá la recolección de firmas a la carta abierta donde exigen al Estado una respuesta integral, además de intervenciones artísticas, murales, foros públicos, acciones comunitarias y espacios de denuncia y sensibilización.

Como parte de esta ruta de incidencia, la Coalición recordó que recientemente lanzó la carta abierta "¡Ni Una Menos! La vida de las mujeres exige Estado, justicia y educación para la igualdad", disponible en la plataforma feminicidios.do, la cual ya supera las 2,500 firmas de apoyo y continuará siendo impulsada tanto de manera digital como presencial en calles y espacios públicos.

El documento será entregado formalmente a la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, el Ministerio de Educación, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Público, exigiendo respuestas coordinadas e inmediatas frente a la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas.

Las organizaciones dicen que la violencia de género es el segundo delito más denunciado en el país, solo superado por los accidentes de tránsito, y aún así las mujeres continúan desprotegidas, sin una política integral, sin respuestas efectivas y sin que exista una verdadera prioridad estatal frente a una violencia que sigue cobrando vidas.

"Las instituciones continúan respondiendo tarde, de manera fragmentada y sin mecanismos efectivos de protección para las víctimas, mientras persiste una cultura de impunidad y silencio alrededor de la violencia sexual y la violencia machista", concluyeron.