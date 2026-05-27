¿Víctima o victimario?: la contradicción de la condena a Wander Franco por abuso sexual a menor

El pelotero Wander Franco fue hallado culpable por abuso sexual contra una menor por la Corte de Apelación de Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Aunque dos tribunales declararon "penalmente responsable" al pelotero Wander Franco por abuso sexual de una adolescente de 14 años, la motivación oral de la última sentencia ha generado controversia y confusión sobre cómo debe interpretarse finalmente su papel en el proceso penal: si como victimario o la víctima, esta última es la persona dañada por el delito o el crimen del primero.

Especialistas en derecho penal coinciden en que, dentro de un proceso judicial, las partes ocupan roles claramente definidos, se es la persona que daña o la que recibe el daño, no se puede ser ambas cosas a la vez.

Sin embargo, las reflexiones del juez José Núñez, de considerarlo "víctima colateral" en el mismo proceso en el que se le condenó por abusar sexualmente de la adolescente y se le otorgó el perdón judicial, no solo contradice ese principio jurídico, también al mismo dispositivo de la decisión que establece la responsabilidad penal del pelotero de Grandes Ligas.

El abogado Félix Portes consideró que el fallo que otorga el perdón judicial a Franco "no se ajusta al Código Procesal Penal ni a la jurisprudencia" porque es "el autor directo", es decir, no tuvo una participación mínima en el delito.

Afirmó también que la sentencia de la corte "manda un mal mensaje a la sociedad" al eximirle de pena, porque con esa decisión el tribunal establece que el abuso sexual contra una menor es permitido y los hombres hallados culpables por este hecho no van a ser sancionados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-124230-pm-66c43538.jpeg Los jueces de la Corte de Puerto Plata, José Núñez (centro), Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

En tanto que la abogada de temas familiares, Michelle Perezfuente, sostuvo que en este proceso contra el campocorto del béisbol "la única víctima es la menor de 14 años".

Perezfuente cuestionó que el juez Núñez argumentara que la denuncia pudo quedarse "en el misterio de la sombra del secreto de una familia".

Para la abogada, el magistrado dio a entender que quien "está mal es la sociedad por haber tenido conocimiento de lo que estaba pasando y someter a ese violador y a esa madre que prostituyó a su hija".

"La denuncia surgió, los hechos ocurrieron y todo pudo quedarse en el misterio de la sombra del secreto de una familia. Sin embargo, los intereses humanos fluyeron de tal forma que nos colocan en este escenario como de espectáculo público en una situación cuestionable, reprochable, pero también sancionable" José Núñez Juez de la Corte que otorgó perdón a Franco “

Ambos abogados coinciden en que "poco importa" si la víctima, que insistieron es la menor, era virgen o no y que "no se puede usar como una atenuante a favor" del hoy condenado por un juzgado de primera instancia, así como por la Corte de Apelación de Puerto Plata.

Tribunal debe ser evaluado por el Poder Judicial

Sobre el confuso fallo, la abogada Michelle Perezfuente entiende que el tribunal debe ser evaluado por el Poder Judicial por argumentar en su decisión que "un violador de una menor es una víctima".

Perezfuente explica que "es evidente" que en el caso de Franco, la corte "ha personalizado, se ha identificado con ese abusador" y lo que ha visto no es su acción, que está penalizada por la ley, sino que por su delito haya sido sometido a la justicia.

Criticó también que en las motivaciones del juez no se resaltara que Franco, para subsanar de alguna forma los hechos "pagó unos valores para ganar el silencio de esa madre" que le entregó a su hija para que abusara sexualmente de ella.

En ese sentido, Portes explicó que la extorsión "surge y nace de un crimen" y, que sin este último, no existe el primero, por lo que el abuso contra la víctima ya estaba consumado.

Perdón es para delitos "insignificantes"

Perezfuente adelantó que espera ver la sentencia íntegra, que está programada para el próximo 16 de junio de este año, para conocer la razón completa que tuvo el tribunal para eximir penalmente al acusado porque, según afirma, este se otorga únicamente por "el grado de la insignificancia social del daño provocado" y la condena de Franco es por un delito grave.

En el perdón judicial no existe una pena, como en la suspensión de la pena que impuso la primera sentencia contra el jugador de Grandes Ligas el pasado año.

En la condena de dos años de prisión suspendida, si Franco no cumplía las condiciones que se le aplicó podía ir a prisión, en el perdón judicial no, expuso Portes.

El perdón judicial "le crea un antecedente penal a él, queda fichado porque fue retenida su responsabilidad penal". Esta última decisión también puede ser recurrida en casación y ya el Ministerio Público anunció que así lo haría.