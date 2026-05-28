Abogados ven casi imposible que Franco regrese a jugar en la MLB

El campocorto Wander Franco está en la lista restringida de las Grandes Ligas. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Las posibilidades de que Wander Franco vuelva a jugar en las Grandes Ligas son remotas, independientemente del perdón, relativo a la pena que recibió esta semana al ser declarado culpable de violar a una menor. Así opinan expertos legales consultados por The Athletic.

"Es imposible que el Departamento de Estado le otorgue una visa a este hombre", afirmó la abogada de inmigración Amy Maldonado, cuyos clientes incluyen a varios equipos de la MLB. "La única forma en que podría haber obtenido una visa de nuevo sería si hubiera sido declarado inocente y existieran pruebas contundentes".

"El hecho de que sea culpable de abuso sexual de un menor significa que está acabado (para volver a la MLB). Jamás volverá a entrar a Estados Unidos", dijo Maldonado a la plataforma deportiva de The New York Times.

Maldonado añadió que su postura no tiene nada que ver con las políticas migratorias de línea dura de la actual administración presidencial, afirmando que "ninguna otra administración aprobaría esta visa".

Franco jugó por última vez con los Rays en agosto del 2023, cuando fue acusado de mantener una relación ilegal con una adolescente de 14 años en República Dominicana.

El juez José Núñez, que presidió el tribunal, afirmó que las acciones de chantaje de la madre de la menor (Martha Vanessa Chevalier) a Franco, lo convirtieron a él en víctima.

El pelotero fue declarado culpable inicialmente en junio pasado y recibió una sentencia suspendida de dos años. Sin embargo, un tribunal de apelaciones ordenó un nuevo juicio, que resultó en el veredicto del pasado lunes, en el que fue declarado penalmente culpable de violación por abuso sexual, pero lo eximieron de pena con un perdón judicial.

Franco está en la lista restringida de las Grandes Ligas y actualmente no recibe el pago de su contrato de 11 años y 182 millones de dólares con los Rays. No está en la lista restringida por su conducta, sino porque no puede ingresar legalmente a los Estados Unidos y no está disponible para cumplir con los términos de su contrato

La MLB aún podría completar su investigación abierta sobre Franco.

El abogado de inmigración Adrian Uribe, con sede en California, coincidió en que es muy improbable que a Franco se le permita regresar a Estados Unidos, pero no descartó que pueda, al menos, presentar argumentos para su reingreso. Señaló que, si el jugador intentara obtener una visa nuevamente, su abogado probablemente argumentaría la ambigüedad de que se le considere "penalmente responsable" en lugar de haber sido condenado directamente.

Las frases del juez

El caso de Franco ha abierto una discusión que trasciende el ámbito deportivo y judicial. Más allá de la condena contra el pelotero, las motivaciones orales del tribunal han generado fuertes cuestionamientos por el lenguaje utilizado por el juez José Núñez, señalado por expertos y juristas como impropio, sexista y revictimizante.

Durante la exposición de los argumentos que sustentaron el perdón judicial concedido a Franco, el magistrado empleó expresiones como "mujeres fáciles de consecuencias difíciles" y afirmó que el caso no se trataba simplemente del reproche a "una relación, tal vez anómala, entre un adulto y una menor de edad".

Las frases provocaron reacciones inmediatas debido a que, para especialistas en derecho y violencia de género, introducen estereotipos machistas en un proceso relacionado con abuso sexual infantil. La principal crítica apunta a que el discurso judicial desplaza parcialmente la responsabilidad del adulto hacia la víctima y su entorno familiar.

La expresión "mujeres fáciles de consecuencias difíciles", atribuida por el juez a Nelson Ned, ha sido considerada especialmente inapropiada por referirse indirectamente a una menor de edad bajo categorías morales vinculadas a la conducta sexual femenina. Para analistas, ese tipo de formulación reproduce prejuicios históricamente utilizados para justificar o relativizar agresiones sexuales.

Igualmente controvertida resultó la referencia a una "relación, tal vez anómala". Juristas sostienen que el uso de ese término minimiza la naturaleza del hecho imputado, pues no se trata de una relación irregular o cuestionable desde el punto de vista moral, sino de una conducta tipificada penalmente.

¿Qué mensaje reciben las niñas? "Un tribunal declaró penalmente responsable de abuso a una menor al pelotero Wander Franco, pero le otorgó perdón judicial y no cumplirá prisión. ¿Qué mensaje reciben las mujeres y las niñas cuando denunciar no las protege y cuando incluso una condena termina sin consecuencias?", expresó ayer la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres. El colectivo manifestó su indignación ante la violencia de género generalizada que vive el país y frente a la respuesta que calificaron de "insuficiente de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres y las niñas". Frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República, representantes de la coalición señalaron que los hechos de las últimas semanas revelan con crudeza el nivel de desprotección que enfrentan las víctimas y la impunidad de la que gozan sus victimarios. Anunciaron que la coalición empezará a movilizarse hasta que el Estado dominicano ofrezca respuestas integrales, sostenidas y verificables frente a la violencia de género. La primera jornada se hará el 30 de mayo en Nueva York y la segunda el 7 de junio en Barahona.

Nathanael Pérez Neró Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ejerce como periodista especializado en deportes desde el 2001. Es editor de Deportes de Diario Libre.