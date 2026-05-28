Condenan a 15 años de prisión a hombre por violación grupal de adolescente; cinco siguen prófugos

Fachada del Palacio de Justicia de la provincia Puerto Plata. ( ARCHIVO ANEUDY TAVAREZ )

La vida de una adolescente de 15 años cambió para siempre tras ser víctima de una violación sexual grupal ocurrida en septiembre de 2022 en las ruinas de la fortaleza del malecón de la provincia Puerto Plata.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, por el caso fue condenado Anthony Alexis Payan Reyes, alias "Ñolo", mientras que otros cinco hombres permanecen prófugos.

Tras demostrar la culpabilidad y participación en los hechos de Payan Reyes y presentar sus conclusiones durante el juicio, el órgano persecutor solicitó que el procesado fuera condenado a la pena máxima de 20 años de prisión, contemplada en las leyes.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata dictó 15 años de prisión.

Las pruebas que sostienen la condena

Durante el proceso judicial, los fiscales Luisa Josefa Marmolejos y Leury V. Ureña Morrobel presentaron pruebas médicas y psicológicas que evidenciaron las secuelas físicas y emocionales sufridas por la víctima.

Entre las evidencias figuran evaluaciones médicas forenses que confirmaron lesiones compatibles con violación sexual, así como de entrevistas psicológicas realizadas en la Cámara Gesell, que recogieron el testimonio de la víctima en condiciones de vulnerabilidad, y demás testigos y familiares, que corroboraron los hechos.

El tribunal integrado por Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez dispusieron el cumplimiento de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de la referida provincia.