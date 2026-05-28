Condenan a Ángel Martínez a seis meses de prisión por difamar a Milagros De Camps

La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, condenó este jueves al creador de contenido Ángel Martínez a seis meses de prisión por difamar a la exviceministra de Cambio Climático de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.

Carlos Franjul, abogado de De Camps, informó que la jueza también le impuso una indemnización de 10 millones de pesos, que serán utilizados en una fundación de asistencia al medio ambiente.

El imputado deberá cumplir la pena en el Centro Correccional Haras Nacionales, en Santo Domingo Norte.

Esta es la segunda ocasión, en el presente mes de mayo, en que el creador de contenido recibe una condena por casos similares.

Martínez también fue hallado culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Moya (Gory).

En esa ocasión, la medida interpuesta por el tribunal fue de tres meses de pena suspendida, con los requisitos de que el acusado debía permanecer en su domicilio actual y, en caso de cambio de residencia, tenía que notificar previamente a las autoridades. Tampoco puede acercarse a los lugares frecuentados por el diputado Moya.

Esto, por violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al difundir imputaciones consideradas injuriosas y difamatorias contra el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Otras querellas

El creador de contenidos enfrenta varias querellas por delitos similares, entre ellas la depositada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, que fue enviada a juicio de fondo el pasado 5 de mayo de este año.

De igual manera, en Mao, Martínez, está imputado por presunta difamación, injuria y extorsión, interpuesta por el empresario Arismendy Almonte. Por este caso, fue declarado en rebeldía luego de que no se presentara a la audiencia convocada para conocer la solicitud de medida de coerción en su contra.

El empresario Almonte acusa a Martínez de afirmar que utilizó dinero proveniente del narcotráfico para desarrollar un proyecto de cultivo de uvas. Estas declaraciones motivaron la acción legal en contra del creador de contenido.

Asimismo, es acusado de chantaje y extorsión por el empresario Arnulfo Gutiérrez Almonte, en Santiago.