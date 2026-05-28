El exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años por violar a su hijastra menor de edad, calificó de "injusta" la apelación al permiso laboral que le permitió salir de prisión con solo siete años cumplidos de la pena.

El recurso busca anular la concesión del juez de la ejecución de la pena y que Santana Cuevas sea devuelto a la cárcel a cumplir la totalidad de la sentencia.

El exfuncionario cumplirá en la próxima semana un año desde que se le autorizó laborar como docente en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), decisión que fue impugnada de inmediato por el Ministerio Público y familiares de la víctima.

Sin embargo, el conocimiento del recurso, con seis audiencias fallidas, no ha podido avanzar debido a los reiterados incidentes procesales presentados por la defensa del condenado en todas las instancias judiciales.

Dice tiene hijos y alega "falsedad" lo de su condena

Tras ser sentenciado por un tribunal Colegiado de primera instancia, la Corte y la Suprema Corte de Justicia, que lo hallaron culpable del crimen, después de que médicos evaluaran a la niña y peritos examinaran las pruebas sometidas, Santana Cuevas mostró documentos a la prensa refutando los fallos de los más de 10 jueces.

Afirma que su culpabilidad está amparada en una "falsedad" y alega también que tiene hijos adolescentes y familia.

"Yo estoy puesto en la mano de Dios, todopoderoso, que sea Dios que luche en favor mío porque yo no tengo fuerza para luchar contra un Ministerio Público", afirma el convicto, favorecido con el medio libre que le permite trabajar los días de semana y permanecer en su residencia los fines de semanas.

Sostuvo que el Ministerio Público "tiene dinero" y que él no tiene nada.

"Es una apelación injusta porque se está apelando una medida que yo cumplo a cabalidad. ¿Qué es lo que se requiere, que yo haya cumplido con un mínimo, dice la Ley 113-21, de un cuarto de la pena y yo llevo ocho años en este proceso?", agregó.

Al hacer el conteo incluye el año que lleva fuera del centro penitenciario del 15 de Azua donde se le impuso cumplir la prisión.

El exfuncionario dijo, asimismo, que el tribunal de ejecución de la pena y la Dirección de Prisiones ha reportado que él cumple con las condiciones impuestas en el permiso laboral.

Procurador tilda de "ilegal" el permiso

El representante del Ministerio Público, el procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz, solicitó este jueves a los jueces de la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal emitir una orden de arresto contra Santana Cuevas, el cual fue rechazado.

Velázquez Muñoz calificó de ilegal el permiso porque, recordó, el que fue otorgado se hizo con el aval del CARD, gremio que se lo retiró tras los cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad.

Santana Cuevas ha dicho que ha sido contratado por otra empresa con la cual trabaja en el cobro compulsivo.

Audiencia aplazada

El más reciente recurso procesal utilizado por Santana Cuevas para impedir el avance del conocimiento de la apelación fue una acción de declinatoria por sospecha legítima presentada ante la Suprema Corte de Justicia contra la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal, tribunal encargado de conocer la impugnación al permiso laboral. La solicitud fue rechazada por la alta corte.

Mientras se decidía ese pedimento y se fijaba una nueva fecha de audiencia, transcurrieron cinco meses del presente año.

Tras el rechazo de la declinatoria, la audiencia fue programada para este jueves 28 de mayo, pero volvió a ser aplazada, esta vez para el 23 de junio, debido a la ausencia de su principal defensora, la abogada Manuela Ramírez Orozco, quien presentó una licencia médica.

Velázquez Muñoz dijo a Diario Libre que es la sexta vez que se aplaza.

Santana Cuevas, oriundo de Jimaní y abogado de profesión, ocupó posiciones relevantes en el Estado dominicano. Fue embajador, director del Consejo Nacional de Fronteras entre 2015 y 2018, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal es presidida por Zeida L. Noboa Pérez e integrada por Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Luis Sención Araújo.