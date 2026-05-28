Buscarán hoy devolver a prisión a Donni Santana

El exembajador Donni Santana está en libertad hace casi un año, tras conseguir un permiso laboral. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal intentará este jueves conocer nueva vez el recurso de apelación con el que se busca que el exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas retorne a la cárcel de Azua a cumplir los 13 años que restan de la condena de 20 que se le impuso por violar a una hijastra menor de edad.

Santana Cuevas cumplirá el próximo lunes un año fuera de prisión por un permiso laboral que le otorgó el juez José Manuel Arias, de la ejecución de la pena, cuyo garante fue el Colegio de Abogados de República Dominicana, gremio que retiró el aval ante los cuestionamientos que generó en la sociedad.

Sus maniobras

Hace casi un año también que se sometió el recurso de apelación al permiso laboral y desde entonces ha sido incidentado por el condenado en todas las instancias judiciales, tras ser hallado culpable de incesto.

El recurso fue sometido por el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) y su conocimiento ha terminado atrapado en una sucesión de incidentes, recusaciones y solicitudes planteadas por la defensa del exfuncionario.

El último, con el que Santana Cuevas procuraba que se transfiriera su caso al Distrito Nacional, fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia, la cual se lo rechazó en febrero de este año.

El Ministerio Público está representado en la corte por el procurador de esa jurisdicción, Eduardo Velázquez Muñoz.

Trayectoria política

Santana Cuevas, oriundo de Jimaní y abogado de profesión, ocupó posiciones relevantes en el Estado dominicano. Fue embajador, director del Consejo Nacional de Fronteras entre 2015 y 2018, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aspirante a diputado por la provincia Independencia para las elecciones de 2020. En el ámbito privado se presenta como presidente del Grupo Empresarial Domasan. Quedó sepultado políticamente en 2018, cuando fue arrestado acusado de violar desde los 11 años hasta los 14 a su hijastra.

Audiencia, a las 9:00 a.m La audiencia de este jueves está programada para las 9:00 de la mañana por los jueces de la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal, que preside Zeida L. Noboa Pérez e integran Manuel de Jesús de la Rosa Barrientos y Luis Sención Araújo, recusados por Santana Cuevas y confirmados para conocer el recurso de apelación al permiso laboral. El exfuncionario ha afirmado que fue contratado por una empresa para hacer cobros compulsivos.