El Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de la provincia Santiago impuso nuevas medidas de coerción contra cinco personas físicas y dos jurídicas vinculadas a la muerte de la niña Stephora Joseph, ocurrida en noviembre de 2025 durante una excursión escolar.

La decisión fue adoptada durante el conocimiento de la solicitud de medida presentada por los abogados de la familia de la menor, quien falleció ahogada durante una excursión organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo.

Entre los imputados figuran el presidente de la asociación Leonardo Da Vinci, Eduardo Rafael Estévez Bretón; el director académico, Freddy Núñez; además de los propietarios y representantes de la Hacienda Los Caballos, Julio César Muñoz, Víctor Manuel Muñoz y Dominga Blanco Muñoz, respectivamente, quienes deberán pagar una garantía económica de ocho millones de pesos cada uno, como medida de coerción.

De igual manera, el tribunal impuso una garantía económica de ocho millones de pesos al Instituto Leonardo Da Vinci y a la Hacienda Los Caballos SRL, en calidad de personas jurídicas.

Según lo explicado, con la medida impuesta se busca garantizar que, si más adelante hay una condena o una sentencia civil a favor de la familia de la víctima, exista de dónde cobrar una indemnización.

El abogado Miguel Valdemar Díaz explicó que las medidas alcanzan tanto a las entidades como a sus representantes y propietarios.

"Se le colocó medidas de coerción tanto a las personas físicas como a las jurídicas, a la asociación del Leonardo Da Vinci, como persona jurídica, a la Hacienda Los Caballos SRL, como persona jurídica, pero también a las personas que colocamos como personas físicas", expresó el jurista.

Con estas nuevas incorporaciones, el número de personas vinculadas al proceso asciende a nueve.

Por este caso ya habían sido sometidas otras personas, contra quienes se impusieron medidas de coerción consistentes en garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Entre ellas figuran Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavares Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel.

Acusación

La acusación en el caso de la niña Stephora Joseph es por presunta negligencia extrema y falta de medidas de seguridad durante una excursión escolar organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci hacia la Hacienda Los Caballos, en Santiago.

Según el Ministerio Público, los responsables del paseo trasladaron a 87 estudiantes con solo tres cuidadoras, sin salvavidas, sin chalecos salvavidas y sin verificar si los niños sabían nadar. Además, sostienen que no se tomaron en cuenta las condiciones y profundidad de las piscinas del lugar.