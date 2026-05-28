Poder Judicial anuncia aumento de 30 % para jueces y ajustes salariales para el personal de apoyo

La reunión de este jueves del presidente del Consejo del Poder Judicial y los miembros de ese organismo con los líderes de las organizaciones de jueces y magistrados individuales. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo del Poder Judicial anunció este jueves un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía para la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, resultado del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones.

En tal sentido, se anunció un incremento general de 30 % para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20 % en 2026 y 10 % en 2027.

El Poder Judicial dijo que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35 % y 50 % según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.

Calificó el aumento como "más significativo para la judicatura desde 2017".

Dijo que el reajuste es posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones.

Reunión con jueces del paro

El anuncio de la indexación se realizó durante una reunión hoy con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo del Poder Judicial presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.

Una mesa de diálogo amplia

La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces.

Compensaciones por suplencia

El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.

Movilidad en la carrera judicial

Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial.

El Consejo dispuso también continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de paz.

Cobertura de vacantes y servidores interinos

Una comunicación de prensa del Poder Judicial agrega que se aprobaron, asimismo 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales.

El Consejo dispuso, igualmente, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.

Gobernanza territorial

En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.

Próximos pasos

En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.

El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.