Al salir este viernes de la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción contra Po Xie, el dueño de la tienda china Mudan, su abogado aseguró que el señalado no cometió violencia de género, como sostienen las autoridades.

El abogado Freddy Díaz afirmó que los elementos de prueba demostrarán que no ocurrió la agresión denunciada y sostuvo que detrás del proceso existen "intereses marcados".

"Nosotros vamos a demostrar que ciertamente no ocurrió una violencia de género como lo están estipulando y que detrás de todo esto hay un interés marcado", expresó el jurista al salir de la sala de audiencias.

Cámara Gesell

La presunta agresión habría ocurrido delante de un menor de edad, por lo que se utilizará una cámara Gesell como parte de las investigaciones del proceso. Debido a esto, la audiencia fue aplazada, ya que el procedimiento, según explicó la defensa, no pudo realizarse este viernes.

"Se aplazó a los fines de que pueda darse el conocimiento de una cámara Gesell a un menor de edad. Los viernes no están funcionando. Por ende, se aplazó para la próxima semana", indicó Díaz.

Una cámara Gesell es una habitación acondicionada con dos espacios contiguos y se utiliza en el sistema de justicia para entrevistar a víctimas o testigos vulnerables, como niños o personas con discapacidad.

Nueva audiencia

El abogado Díaz explicó que el proceso de medidas de coerción fue fijado para el martes, mientras que la diligencia relacionada con la cámara Gesell sería conocida el lunes.

Aún el Ministerio Público no ha informado cuál medida de coerción estaría solicitando contra el chino.

Sobre el proceso, Díaz señaló que la defensa participará en la evaluación del testimonio que se obtenga mediante la cámara Gesell.

"Nosotros como defensa vamos a estar también con la oportunidad de contradecir para que el testimonio no esté viciado", manifestó.

El representante legal de Po Xie también dijo que otros señalamientos atribuidos a su cliente "se están judicializando" y que en su momento tendrán respuesta.

Al hablar así, se refirió a acusaciones de supuestas agresiones en la tienda que dirige el chino.

El arresto Po Xie fue arrestado el jueves luego de que las autoridades lo señalaran de presuntamente agredir físicamente a su pareja durante un incidente ocurrido dentro de su residencia. De acuerdo con informaciones preliminares obtenidas por las autoridades, la mujer presenta múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. El apresamiento habría ocurrido en flagrante delito, tras la intervención de unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, luego de que vecinos alertaran sobre una situación de violencia en la vivienda.