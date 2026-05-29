Comienza la lectura sobre caso de exministros acusados de corrupción

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, arrancó con casi cinco horas de demora la lectura donde se informará si manda a juicio de fondo a los exministros Gonzalo Castillo , Donald Guerrero y José Ramón Peralta, junto a otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.

La lectura de la decisión estaba pautada para las 3:00 de la tarde de este viernes, pero arrancó a las 7:57 de la noche debido a problemas logísticos, según informó la secretaria del tribunal.

El Ministerio Público acusa a los imputados de presuntamente estafar al Estado mediante el desembolso irregular de fondos para el pago de terrenos declarados de utilidad pública, maniobra que habría ascendido a más de 19 mil millones de pesos.

También les atribuye pagos irregulares por más de 21 mil millones de pesos a contratistas y la supuesta ejecución de un esquema de extorsión a través de bancas de apuestas.

En este proceso, el órgano acusador presentó expediente contra 47 personas físicas y jurídicas, en un caso denominado Operación Calamar.

Entre los imputados figuran también los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirilo y Claudio Silver Peña, respectivamente.

El expediente incluye además al exsenador de Azua Rafael Calderón; a Daniel Guerrero, hijo de Donald Guerrero; así como a los abogados Ángel Lockward, Juan Tomás Polanco Céspedes y los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández.

Igualmente, están acusados Princesa Alexandra Ortiz, Ramón David Hernández y Yahaira Brito, entre otros.

El grupo es procesado por presunta asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.

El Ministerio Público solicita que los imputados sean enviados a juicio de fondo, mientras las defensas piden declarar nula la acusación y dictar auto de no ha lugar.

Casos separados

Por razones de salud, el proceso contra el exsenador Rafael Calderón fue separado del expediente principal. El fallo en su caso está programado para las 9:00 de la mañana de este viernes.

Asimismo, la acusación contra los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández también fue desglosada debido al estado de salud de la mujer, una adulta mayor.

La próxima audiencia del juicio preliminar en ese proceso fue fijada para el 15 de junio.

La acusación contra Natividad Martínez Capellán igualmente fue separada del grupo de exfuncionarios y ya fue enviada a juicio de fondo.