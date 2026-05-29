Conocerán medida cautelar contra tres menores por muerte de una adolescente en Conani

Fachada de la sede del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). ( ARCHIVO )

El próximo lunes 1 de junio, a las 2:00 de la tarde, será conocida la solicitud de medidas cautelares contra tres menores de edad investigadas por la muerte de una adolescente de 14 años dentro de las instalaciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

La audiencia fue aplazada este viernes por el tribunal que conoce el caso.

La tragedia ocurrió la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando la adolescente de iniciales N. P. P., de acuerdo con una fuente, presuntamente fue atacada por tres internas que supuestamente la ahorcaron dentro del hogar de paso.

Piden justicia

Tras concluir la audiencia, los familiares de la víctima evitaron ofrecer declaraciones a la prensa y aseguraron que no se sienten en condiciones emocionales para hablar sobre el caso.

"Ya hemos hablado bastante con la prensa, no queremos seguir en lo mismo. La audiencia se aplazó para el lunes y ese día podemos hablar, pero ahora mismo no nos sentimos bien", expresaron.

Los parientes también afirmaron que durante la audiencia "no se dijo nada". Asimismo, reiteraron su reclamo de justicia y exigieron una explicación sobre cómo ocurrieron los hechos dentro del centro donde se encontraba bajo custodia estatal.

El caso ha generado consternación debido a que ocurrió dentro de un centro para la Niñez y la Adolescencia, institución encargada de la protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Medidas de Conani

Tras el hecho, Conani informó sobre la suspensión preventiva del personal responsable de la vigilancia y acompañamiento de las menores, así como una intervención administrativa del hogar de paso con el objetivo de revisar y fortalecer los protocolos de protección y supervisión.

La entidad indicó además que la víctima recibía atención especializada, sin explicar su condición.