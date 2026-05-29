Donni Santana seguirá fuera de prisión por ahora

El exembajador Donni Mayobanex Santana en una audiencia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El recurso de apelación que busca anular un permiso laboral a favor del exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas se aplazó por sexta ocasión ayer.

Santana Cuevas cumplirá un año fuera de la cárcel la próxima semana después de haber purgado solo siete de los 20 a los que fue condenado por violar sexualmente a su hijastra menor de edad.

La Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal postergó para el 23 de junio la audiencia del recurso de apelación al permiso laboral que el juez de ejecución de la pena le concedió luego de un aval del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), el cual fue retirado por ese gremio.

La corte tomó la decisión por la ausencia de la abogada de Santana, mandó una licencia médica.

El representante del Ministerio Público, procurador de Corte Eduardo Velázquez Muñoz, dijo que, de los seis aplazamientos, cinco se produjeron el año pasado.

Santana ve injusto que lo retornen a prisión

Al salir del tribunal, el condenado por incesto calificó de "injusta" la apelación porque, según dijo, cumple "a cabalidad" con las condiciones impuestas por el juez de la ejecución de la pena que lo favoreció con el medio libre.

En ese sentido, Velázquez Muñoz tildó de "ilegal" que el exfuncionario se mantenga fuera de las rejas porque, recordó, el aval que otorgó el CARD le fue retirado.