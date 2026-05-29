Jueza dicta no ha lugar a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta; Donald Guerrero irá a juicio

Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda, está imputado por el Ministerio Público en el entramado de corrupción administrativa que habría gestionado pagos irregulares por miles de millones de pesos. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, dictó la noche de este viernes un auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al concluir que no existe responsabilidad penal en su contra.

En su decisión, la magistrada consideró que las pruebas presentadas no sustentan una acusación que justifique la apertura de un juicio de fondo contra ambos exfuncionarios.

Juicio contra Donald Guerrero

Sin embargo, ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, al entender que los señalamientos formulados por el Ministerio Público en su contra deben ser examinados en una nueva etapa del proceso judicial.

Defendieron su inocencia

Durante el proceso, la defensa de Gonzalo Castillo sostuvo su inocencia y afirmó que no había participado en ningún esquema de corrupción ni en el desvío de fondos públicos.

Asimismo, calificó el caso de teoría sin sustento probatorio suficiente.

De su lado, los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, también afirmaron que el relato acusatorio contra su cliente no se sostiene frente a la documentación del proceso.

Además, cuestionaron la validez de informes de la Contraloría General de la República, alegando posibles vicios procesales como prescripción de delitos y extinción de la acción penal, y sostienen que las pruebas fueron obtenidas sin las debidas garantías legales.

El exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, también defendió su inocencia ante el tribunal, donde afirmó que durante sus ocho años en el Estado mantuvo un manejo responsable y transparente de los recursos públicos.

En ese sentido, cuestionó la acusación del Ministerio Público, alegando que no se ha presentado una sola prueba concreta en su contra.