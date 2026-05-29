Los jueces están "complacidos" con respuestas del Poder Judicial a sus demandas

Imagen de archivo de los jueces del Palacio de Justicia de Ciudad Nuevo cuando leían un manifiesto durante el paro del jueves 21 de este mes de mayo de 2026. ( ARCHIVO )

Representantes de dos asociaciones de jueces manifestaron estar complacidos y satisfechos con las respuestas concretas ofrecidas por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) a sus reclamos, entre las que se incluye un aumento salarial de hasta un 50 % para secretarias, abogados ayudantes y oficinistas, quienes estaban abandonando sus puestos debido a los bajos incentivos económicos y a la carga laboral.

La jueza Ysis Muñiz Almonte, presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), sostuvo que habían planteado la necesidad de "dar prioridad a los servidores judiciales por la situación calamitosa" que enfrentaban, con "salarios irrisorios de 26 mil pesos".

Explicó, además, que otro de sus principales reclamos era el pago por suplencias de jueces, el cual comenzó a ejecutarse de manera retroactiva a mayo. Bajo esas condiciones, ya fueron identificados 49 magistrados.

Para los magistrados se aplicará un aumento salarial de un 30 %, distribuido en un 20 % este año y un 10 % en 2027. El CPJ calificó el incremento como el "más significativo para la judicatura desde 2017".

Luego de una reunión que se extendió por cinco horas entre los miembros del CPJ, encabezados por su presidente, Henry Molina, y representantes de distintas organizaciones de jueces, servidores judiciales y magistrados independientes, también se acordaron acciones en 119 jurisdicciones para atender las vacantes existentes en los tribunales.

Asimismo, se dispuso "la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad". Aquellos con menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación. Esta constituía otra de las demandas más importantes del sector.

En siete días lograron lo que no pudieron en años

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/jueces-rechazan-respuesta-del-consejo-del-poder-judicial-015fd92e.jpg La jueza Ysis Muñiz Almonte, presidenta deAsojurd (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/yokaury-morales-7db2835a.jpg La presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, Yokaurys Morales Castillo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, Yokaurys Morales Castillo, así como Muñiz Almonte, destacaron la apertura del diálogo del CPJ, la que, dijeron, nunca fue posible hasta que decidieron la pasada semana paralizar sus labores.

"Lo que se ha logrado en estos siete días no se había logrado en seis años (..,.) Ha sido realmente una victoria el que hayamos sostenidos respuestas" Yokaurys Morales Castillo, Presidenta de Red Nacional de Jueces y Servidores judiciales “

De igual manera se refirió la magistrada Muñiz, al afirmar que "por primera vez se abre el canal de comunicación entre los consejeros y los jueces".

Indicó que una de las propuestas al respecto es que el CPJ les informó que ha dado instrucciones para elaborar una estrategia de abordaje participativo de las necesidades regionales en los tribunales.

"Sí, en el colectivo quedamos complacidos, primero por la apertura al diálogo" Ysis Muñiz Almonte Presidenta de Asojurd “

Otras acciones anunciadas

El Consejo dispuso también continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de paz.

Otra de las medidas que ya también se empezó a ejecutar es la movilidad por especialidad, antigüedad en el servicio, "la evaluación del desempeño como regla del mérito y en caso de un desempate se da preferencia al magistrado de más edad", confirmó Muñiz.

"Efectivamente, es decir, después del paro, sí se han tomado acciones concretas", dijo la presidenta de Asojurd, pero aclaró que lo de la movilidad "agota un procedimiento", el cual ya iniciaron a concretarlo.

¿Quiénes son los miembros del CPJ?

Los actuales miembros del CPJ, elegidos en marzo son las magistradas Karen Josefina Mejía Pérez, en representación de los jueces de cortes de apelación y equivalentes; Keila Elizabeth González Belén, representante de jueces de primera instancia; y Katherine Rubio Matos, consejera que representa a los magistrados de paz.

También integran el CPJ, los consejeros sustitutos Danilo Amador Quevedo, de cortes de apelación; Octavio Augusto Mata Upia, de primaria instancia; y Magdelquis Yolanda Franco Peña, de paz.

El Consejo del Poder Judicial es el órgano constitucional de administración y disciplina del Poder Judicial de la República Dominicana.