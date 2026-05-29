Jueces y personal de apoyo recibirán aumento salarial

Miembros del Consejo del Poder Judicial con los representantes de los jueces y de los servidores judiciales en la reunión de ayer. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) anunció ayer “respuestas concretas” a las demandas de los magistrados que realizaron un paro de 24 horas de los servicios judiciales el pasado jueves 21 de este mes.

Luego de una reunión de más de cinco horas con representantes de organizaciones de jueces y de personal de apoyo de los miembros de la judicatura, el CPJ dijo que los acuerdos incluyen un aumento salarial, movilidad de la carrera judicial y el pago de las compensaciones por suplencias.

El incremento general de salarios para los jueces y puestos administrativos será de un 30 %, del cual se aplicará un 20 % este año y el restante 10 por ciento en el 2027.

Para el personal de apoyo jurisdiccional -secretarias, abogados ayudantes y oficinistas- se contemplan ajustes de entre 35 % y 50 %, según el puesto y la instancia, los cuales se harán efectivos de forma escalonada en este 2026 y el próximo 2027.

Una comunicación de prensa del CPJ, que se envió a los medios luego de la reunión con los representantes de los servidores judiciales de todas las asociaciones que apoyaron la paralización de la pasada semana y de los jueces independientes que no la firmaron, sostiene que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía para la indexación salarial a la empleomanía de ese poder del Estado.

Según el documento, el acuerdo con Hacienda es fruto del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones.

Calificó el aumento como el “más significativo para la judicatura desde 2017”.

La reunión de ayer con las asociaciones de jueces y representantes de otros servidores judiciales fue encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.

Pago por suplencia

El Poder Judicial instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique. Al respecto, la presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), Ysis Muñiz Almonte, dijo que ese era uno de los principales reclamos y que ya se han detectado 49 jueces en esa situación.

El Consejo dispuso también continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de paz.

Nombramientos

Se aprobaron, asimismo 144 acciones de personal -119 jurisdiccionales y 25 administrativas- para cubrir vacantes en tribunales.

El Consejo dispuso, igualmente, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria. Esta era otra de las más importantes demandas.

“Complacidos” con respuestas La presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), Ysis Muñiz Almonte, dijo que están “complacidos” con las respuestas concretas que han recibido del CPJ, algunas de las cuales ya se empezaron a implementar inmediatamente después del paro. Citó que una de ellas es el pago de las compensaciones por suplencias. “Sí, en el colectivo quedamos complacidos, primero por la apertura al diálogo”. Muñiz Almonte destacó que el CPJ les informó que ha dado instrucciones para elaborar una estrategia de abordaje participativo de las necesidades regionales, lo que consideró muy importante porque “por primera vez se abre el canal de comunicación entre los consejeros y los jueces, lo que, según dijo, nunca fue posible.